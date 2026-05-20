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GMKtec「GMKtec K13」
これが手のひらサイズのミニPCの最適解！10万円も納得の「GMKtec K13」
2026年05月20日 17時00分更新
「デスクトップPCは大げさだけど、ノートPCの画面は小さいし拡張性が物足りない」。そんな悩みを抱える方に、今まさに注目してほしいのがミニPCです。
数ある選択肢の中でも、手のひらサイズでありながら驚くほどのポテンシャルを秘めた最新モデルが、今回ご紹介する「GMKtec K13」です。
【目次】この記事で書かれていること：
GMKtec K13を購入する3つのメリット
1）昨今の価格高騰の中でも納得のプライス！セールを狙えばさらにお得に？
2）安心の「インテル派」に捧ぐ！新世代Core Ultraと必要十分な足回り
3）ノートPCを凌駕する！最新の高速インターフェースと高い拡張性
購入時に確認したい2つのポイント
1）用途のミスマッチに注意！自分の「やりたいこと」を見極めよう
2）超小型だからこそ意識したい！運用のための「まわりのスペース」
■Amazon.co.jpで購入
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