あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第25回

ZOTAC「MAGNUS EN275060TC」

見た目は清楚な事務系でも中身はバキバキのゴリマッチョ！RTX 5060Ti搭載のミニPCがスゴかった

2026年01月25日 17時00分更新

文● YD／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

ZOTAC「MAGNUS EN275060TC」

「ギャップ萌え」は格差があればあるほど萌えるもの。たとえば普段は書類を淡々と処理する事務系のスタッフが、会社終わったらチョコザップではなく本格ジムで見事にビルドアップされた身体でトレーニングしていたら……見る目が変わりますよね。

　こういった実はすごいんです系は普通にすごいものより惹かれるものがあります、羊の皮をかぶった狼とかですね。PCで言うと、お役所の事務机にたくさん置いてありそうな外見なんだけど、パーツ類は高性能なゲーミングPCと同じ、なんていうのもそう。最初からゲーミングPC然としているよりも詳細を知りたくならないでしょうか？　今回紹介するZOTAC「MAGNUS EN275060TC」は、まさに見た目を裏切るゴリマッチョ系のスペックを持つ事務系ケースのハイパワーPCなんです。

見た目は完全にミニサイズのパソコンで、片手で持てるサイズです

　MAGNUS EN275060TCがいったいどんなPCなのか、詳しく紹介していきましょう。

【目次】この記事で書かれていること：

ZOTAC「MAGNUS EN275060TC」のメリットと注意点

ZOTAC「MAGNUS EN275060TC」を購入する3つのメリット
1）置き場所に困らないおよそ62.2mm／約2kgの薄型軽量ボディ
2）デスクトップ版RTX 5060 Ti×Core Ultra 7が生む別次元の性能
3）周辺機器を妥協しない充実インターフェース

購入時に確認したい2つのポイント
1）高性能ゆえにファンノイズとの付き合い方は考慮が必要
2）ゲーミング感ゼロのデザインは好みが分かれる

まとめ
詳細スペック情報

