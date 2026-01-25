「ギャップ萌え」は格差があればあるほど萌えるもの。たとえば普段は書類を淡々と処理する事務系のスタッフが、会社終わったらチョコザップではなく本格ジムで見事にビルドアップされた身体でトレーニングしていたら……見る目が変わりますよね。

こういった実はすごいんです系は普通にすごいものより惹かれるものがあります、羊の皮をかぶった狼とかですね。PCで言うと、お役所の事務机にたくさん置いてありそうな外見なんだけど、パーツ類は高性能なゲーミングPCと同じ、なんていうのもそう。最初からゲーミングPC然としているよりも詳細を知りたくならないでしょうか？ 今回紹介するZOTAC「MAGNUS EN275060TC」は、まさに見た目を裏切るゴリマッチョ系のスペックを持つ事務系ケースのハイパワーPCなんです。

MAGNUS EN275060TCがいったいどんなPCなのか、詳しく紹介していきましょう。