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NECパーソナルコンピュータ「LAVIE N13 Slim N1375/LAS」

【これで十分】13.3型軽量ノートPC、パソコン選びに悩むならこのあたりが正解

2026年03月16日 13時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集● ASCII

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LAVIE N13 Slim N1375/LAS

NECパーソナルコンピュータ「LAVIE N13 Slim N1375/LAS」

　ノートPCを選ぶとき、多くの人が悩むのは「結局どれを買えばいいのか」という点です。ハイスペックモデルは高価すぎるし、安すぎるモデルは性能や品質が不安。結局、バランスのいい1台を探して迷い続けることになります。新生活のタイミングでパソコンを探している人ほど、ちょうどいい1台を見つけるのは意外と難しいものです。

　NECパーソナルコンピュータ「LAVIE N13 Slim N1375/LAS」は、そんな人に向いたシンプルな13.3型ノートPCです。量販店の専用モデルなどもあるので、対象店舗で購入すれば、さらに2〜3万円前後のポイント還元も得られそうです。突出した特徴こそありませんが、目立った弱点もない。国内ブランドの安心感も含めて、“これで十分”と言えるバランス型の1台です。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

LAVIE N13 Slim N1375/LASのメリットと注意点

LAVIE N13 Slim N1375/LASを購入する3つのメリット
1）薄くて軽い、バランスの取れた選択肢
2）十分な性能を発揮するRyzen 5搭載
3）シンプル外観。カラーは2種類

購入時に確認したい2つのポイント
1）量販店で価格や仕様の違いがある
2）メモリー容量に注意

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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