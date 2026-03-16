ノートPCを選ぶとき、多くの人が悩むのは「結局どれを買えばいいのか」という点です。ハイスペックモデルは高価すぎるし、安すぎるモデルは性能や品質が不安。結局、バランスのいい1台を探して迷い続けることになります。新生活のタイミングでパソコンを探している人ほど、ちょうどいい1台を見つけるのは意外と難しいものです。

NECパーソナルコンピュータ「LAVIE N13 Slim N1375/LAS」は、そんな人に向いたシンプルな13.3型ノートPCです。量販店の専用モデルなどもあるので、対象店舗で購入すれば、さらに2〜3万円前後のポイント還元も得られそうです。突出した特徴こそありませんが、目立った弱点もない。国内ブランドの安心感も含めて、“これで十分”と言えるバランス型の1台です。

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