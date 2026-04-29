あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第111回
OXS／Makuake「Thunder Duo」
【謎の中国メーカー製】上を向いてるスピーカーを試してみた！デスク上で立体音響できるってマジか？
2026年04月29日 18時00分更新
「こんなメーカーあったんだ！」そう思う人が多いかもしれません。
映画館のような音が反響し、上から降ってくる体験。あれが自分のデスクで、しかも手の届く価格で実現できるとしたら、試してみたくありませんか？ デスクを極上のエンタメ空間に変える、少し変わったスピーカーの話です。
本格的なホームシアターを構築するには、複数のスピーカーを配置する広いスペースやまとまった予算が必要になり、ハードルが高いと感じて諦めていた人も多いのではないでしょうか。そんな立体音響を自分の部屋で手軽に楽しみたい。そんな願いを叶えてくれるのが、OXSの「Thunder Duo」です。
OXSはパソコンのデスク周りをアップデートしたいユーザーの間で知名度を急速に上げている新進ブランド。Makuakeの説明では、Z世代の価値観を映し出す次世代オーディオブランドとして2020年に誕生。「Our X Space（私たちだけの音の世界）の理念のもと、ゲームユーザー、クリエイター、そしてプロフェッショナルへ向けて、立体音響 × 高音質 × 空間演出 を融合した革新的な体験を提供し続けている」と言います。
Thunder Duoは立体的な音を手軽に楽しみたい人にとってかなり魅力的な選択肢です。しかしながら、後述する個性的な仕様ゆえに、購入前に理解しておくべき注意点もいくつか存在します。そのメリットとデメリットを紹介していきます。
【目次】この記事で書かれていること：
Thunder Duoを購入する3つのメリット
1）独特な仕組みで手軽に立体音響を楽しめる
2）徐々に浸透し始めている、通好みのブランド
3）モニター志向のサウンドづくり、低音も結構出る
購入時に確認したい2つのポイント
1）Dolby Atmosに対応しているというけれど……
2）音場補正機能は非搭載で調整が必要
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第110回
PC【手のひらPC】Core i9搭載の凄いパソコン見つけた！ 全てがハイスペック過ぎる「ACEMAGIC M5」
-
第109回
PC小型PCの新たなロマン！うっすいのにデスクトップグラボ搭載の高性能、「アトマン」を試してみた
-
第108回
スマホ【激安】3万円全部入りアンドロイド再び 今回は本物の防水にFeliCa入り
-
第107回
ウェアラブル俺はApple Watchよりこっち！ ミリタリーデザインなのにランニング機能満載でひと目惚れ
-
第106回
スマホ【E-Ink電子メモ】iPadでも紙でもダメだった俺の終着駅、思考のスピードがバグるほど上がる！
-
第105回
スマホ半年後のiPhoneよりも上か？ 折り目のない折りたたみスマホ、ペン入力も対応でライバルたちを一気に追い越す
-
第104回
PC最大44℃ダウンだと⁉ 激熱ゲーミングノートを強制冷却するFLYDIGIの尖りすぎなクーラーを試してみた
-
第103回
デジタル自動調整とか未来のベッドだろ！ 毎日ボロボロな社会人の「最強の味方」となるニトリのAIマットレスが凄かった
-
第102回
スマホ【新Pixel】文句なしの全部入りアンドロイドが8万円!? カメラ出っ張り無しもうれしすぎる
-
第101回
PC俺ならMacBook Proよりこっち！軽さ・電池持ち・完成度で選ぶ「XPS 16」がかなりいい
- この連載の一覧へ