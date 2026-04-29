「こんなメーカーあったんだ！」そう思う人が多いかもしれません。

映画館のような音が反響し、上から降ってくる体験。あれが自分のデスクで、しかも手の届く価格で実現できるとしたら、試してみたくありませんか？ デスクを極上のエンタメ空間に変える、少し変わったスピーカーの話です。

本格的なホームシアターを構築するには、複数のスピーカーを配置する広いスペースやまとまった予算が必要になり、ハードルが高いと感じて諦めていた人も多いのではないでしょうか。そんな立体音響を自分の部屋で手軽に楽しみたい。そんな願いを叶えてくれるのが、OXSの「Thunder Duo」です。

OXSはパソコンのデスク周りをアップデートしたいユーザーの間で知名度を急速に上げている新進ブランド。Makuakeの説明では、Z世代の価値観を映し出す次世代オーディオブランドとして2020年に誕生。「Our X Space（私たちだけの音の世界）の理念のもと、ゲームユーザー、クリエイター、そしてプロフェッショナルへ向けて、立体音響 × 高音質 × 空間演出 を融合した革新的な体験を提供し続けている」と言います。

Thunder Duoは立体的な音を手軽に楽しみたい人にとってかなり魅力的な選択肢です。しかしながら、後述する個性的な仕様ゆえに、購入前に理解しておくべき注意点もいくつか存在します。そのメリットとデメリットを紹介していきます。