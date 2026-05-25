日本の酷暑を乗り切るための必須アイテムとなったハンディファン。街を歩けばすれ違う人の多くが手にしているのを見かけます。この夏もきっと各社からいろいろな製品が出て、たくさん売れるのでしょうが……ダイソンがハンディファンを出しただと!?

このニュースを見た瞬間、「これは確実に売れる！」と思いました。重量わずか212gで、ファンを内側に隠したスマートなデザイン。それでいて最大風速25m/秒ものパワフルな風を提供するらしいのですから。

しかし、話題性やブランドだけで判断するのはガジェット好きの名折れ。話題性は抜群ですが、実際の使用感や風の涼しさはどうなのか。その実力に迫ります！