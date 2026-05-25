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Dyson「Dyson HushJet Mini Cool ファン」

これはヒット確定だろっ！ ダイソンのハンディファン、どんだけ涼しいかチェックしてみた

2026年05月25日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集● ASCII

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Dyson「Dyson HushJet Mini Cool ファン」

　日本の酷暑を乗り切るための必須アイテムとなったハンディファン。街を歩けばすれ違う人の多くが手にしているのを見かけます。この夏もきっと各社からいろいろな製品が出て、たくさん売れるのでしょうが……ダイソンがハンディファンを出しただと!?

　このニュースを見た瞬間、「これは確実に売れる！」と思いました。重量わずか212gで、ファンを内側に隠したスマートなデザイン。それでいて最大風速25m/秒ものパワフルな風を提供するらしいのですから。

　しかし、話題性やブランドだけで判断するのはガジェット好きの名折れ。話題性は抜群ですが、実際の使用感や風の涼しさはどうなのか。その実力に迫ります！

ダイソンのハンディファン、その実力はいかに？

【目次】この記事で書かれていること：

Dyson HushJet Mini Cool ファンのメリットと注意点

本製品を購入する3つのメリット
1）毎秒25mの風による圧倒的な涼しさ
2）スマホ感覚のコンパクトさ
3）シンプルなデザインと最大6時間駆動のバッテリー

購入時に確認したい2つのポイント
1）屋内だと運転音が正直気になる
2）強モードでのバッテリー消費

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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