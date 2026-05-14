『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「私は、どこでもゲームしたい」。その思いから、ノートPCもゲーミングモデルを選ぶことにこだわってきました。しかも、自分の好きなゲームをプレイするのであれば、CPU内蔵GPUではなく、ディスクリートGPUを搭載したモデル！ というこだわりもあるので、今は2kgちょっとある15.6型モデルを持ち運んでいます。

しかし、最近ちょっと持ち運ぶのが少しつらくなってきたというのも正直なところ（年齢ですかね……）。こだわりは捨てたくないけど、もう少し軽くならないものか……。そう思いつつも、15.6型以下のノートPCで、個人的に納得できるモデルにはなかなか出会えずにいたんです。

そんな中、ついに見つけました！ 今私が求めて止まないゲーミングノートPC、それが、MSIの「Cyborg 14 A13V」です。

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