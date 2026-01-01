有線で、ちゃんとした音が聴こえて、できれば開放型。そして見た目も妥協したくない。欲張りですみません……。ただ、ヘッドホンには妥協したくなかったのです。これらの条件を満たすとなると、ヘッドホンは意外と選択肢が多くないんだなと実感します。価格が跳ね上がったり、クセが強すぎたり、なかなか好みのヘッドホンは見つかりづらいものですね。

そんな中で見つけました。「これ、俺が欲しかったやつ！」と思わず目を開いたのが、FIIOの「JT3」です。有線・HiFi（原音に限りなく忠実な音を出す技術）・開放型という要素を押さえつつ、見た目も無骨でカッコいい。1万3200円前後というかなり現実的な実売価格なので、開放型ヘッドホンを試してみたいという人にも、ちょうどいい立ち位置の1本です。

