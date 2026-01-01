あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第1回
FIIO「JT3」
俺が欲しかったやつ！ 1万円台で「有線・開放型・リケーブル可」全部入りのヘッドホンに大満足
2026年01月01日 17時00分更新
有線で、ちゃんとした音が聴こえて、できれば開放型。そして見た目も妥協したくない。欲張りですみません……。ただ、ヘッドホンには妥協したくなかったのです。これらの条件を満たすとなると、ヘッドホンは意外と選択肢が多くないんだなと実感します。価格が跳ね上がったり、クセが強すぎたり、なかなか好みのヘッドホンは見つかりづらいものですね。
そんな中で見つけました。「これ、俺が欲しかったやつ！」と思わず目を開いたのが、FIIOの「JT3」です。有線・HiFi（原音に限りなく忠実な音を出す技術）・開放型という要素を押さえつつ、見た目も無骨でカッコいい。1万3200円前後というかなり現実的な実売価格なので、開放型ヘッドホンを試してみたいという人にも、ちょうどいい立ち位置の1本です。
【目次】この記事で書かれていること：
FIIO JT3を購入する3つのメリット
1）価格以上の本格構成
2）軽くて長時間の使用に向いている
3）ゲームや通話にも対応する着脱式マイク付き
購入前に確認したい2つのポイント
1）ちゃんと鳴らしたいならアンプやDAPの用意が必要
2）開放型ゆえの音漏れに注意