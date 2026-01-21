オープンイヤー型イヤホンの定番として、めちゃめちゃ人気の機種となったHUAWEIの「FreeClip」。耳を塞がない快適さと独特のデザインで話題となり、「着けていることを忘れるイヤホン」としてヒットしました。そんな鉄板モデルが、音質や使い勝手をさらに磨いて進化しました。

「HUAWEI FreeClip 2」は装着感という最大の強みはそのままに、音の厚みや操作性、日常で感じやすかった細かなストレスまで改善した新モデル。市場のリーダー的存在だからこそ、何が求められているかを真正面からアップデートしてきた、そんな印象を受けるモデルです。