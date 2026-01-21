あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第21回
ファーウェイ「HUAWEI FreeClip 2」
めっちゃ人気のオープンイヤー型イヤホンが全方位進化〜音質アップ＆地味なストレスも解消
2026年01月21日 17時00分更新
オープンイヤー型イヤホンの定番として、めちゃめちゃ人気の機種となったHUAWEIの「FreeClip」。耳を塞がない快適さと独特のデザインで話題となり、「着けていることを忘れるイヤホン」としてヒットしました。そんな鉄板モデルが、音質や使い勝手をさらに磨いて進化しました。
「HUAWEI FreeClip 2」は装着感という最大の強みはそのままに、音の厚みや操作性、日常で感じやすかった細かなストレスまで改善した新モデル。市場のリーダー的存在だからこそ、何が求められているかを真正面からアップデートしてきた、そんな印象を受けるモデルです。
【目次】この記事で書かれていること：
HUAWEI FreeClip 2を購入する3つのメリット
1）快適さの正統進化
2）低音とノイズ対策強化
3）日常操作がさらに快適
購入時に確認したい2つのポイント
1）オープンイヤー特有の弱点
2）収納や装着時に少し戸惑う
