業務用ヘッドホンと聞くと、なんとなく「プロ向けで自分には関係ない」と思ってしまうかもしれません。でも、ソニーの「MDR-900ST」（以下：900ST）は、レコーディングスタジオの定番として有名で、音楽好きなら一度は名前を聞いたことがあるはず。

そんな業務用ヘッドホンの代名詞に、新しく登場したのが「MDR-M1」です。プロ向きのモニターヘッドホンの音ってわかるのかと思いつつ、今回は社内にあった900STと、少し前の「MDR-M1ST」（以下：M1ST）を一緒に借りて、完全に素人の耳で聴き比べてみることに。

結論から言うと──ちゃんと違いがありました。

