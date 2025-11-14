このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第180回

SONY「MDR-M1」

鉄板モニターヘッドホンの新作が出たので、本当にすごいのか試してみた SONY「MDR-M1」

2025年11月14日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

ソニー「MDR-M1」

　業務用ヘッドホンと聞くと、なんとなく「プロ向けで自分には関係ない」と思ってしまうかもしれません。でも、ソニーの「MDR-900ST」（以下：900ST）は、レコーディングスタジオの定番として有名で、音楽好きなら一度は名前を聞いたことがあるはず。

　そんな業務用ヘッドホンの代名詞に、新しく登場したのが「MDR-M1」です。プロ向きのモニターヘッドホンの音ってわかるのかと思いつつ、今回は社内にあった900STと、少し前の「MDR-M1ST」（以下：M1ST）を一緒に借りて、完全に素人の耳で聴き比べてみることに。

　結論から言うと──ちゃんと違いがありました。

【目次】この記事で書かれていること：

「MDR-M1」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）プロの現場でもリファレンスに使われる安心感
2）900STより使いやすい。保証付きでケーブルも着脱可能
3）パーツ単位で交換できる安心設計

購入時に注意したいポイント
1）音の個性が控えめ。好みのジャンルに合うか確認を
2）4万円台は迷う価格。用途を決めて選ぼう

まとめ
詳細スペック情報

