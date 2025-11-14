あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第180回
SONY「MDR-M1」
鉄板モニターヘッドホンの新作が出たので、本当にすごいのか試してみた SONY「MDR-M1」
2025年11月14日 17時00分更新
業務用ヘッドホンと聞くと、なんとなく「プロ向けで自分には関係ない」と思ってしまうかもしれません。でも、ソニーの「MDR-900ST」（以下：900ST）は、レコーディングスタジオの定番として有名で、音楽好きなら一度は名前を聞いたことがあるはず。
そんな業務用ヘッドホンの代名詞に、新しく登場したのが「MDR-M1」です。プロ向きのモニターヘッドホンの音ってわかるのかと思いつつ、今回は社内にあった900STと、少し前の「MDR-M1ST」（以下：M1ST）を一緒に借りて、完全に素人の耳で聴き比べてみることに。
結論から言うと──ちゃんと違いがありました。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）プロの現場でもリファレンスに使われる安心感
2）900STより使いやすい。保証付きでケーブルも着脱可能
3）パーツ単位で交換できる安心設計
購入時に注意したいポイント
1）音の個性が控えめ。好みのジャンルに合うか確認を
2）4万円台は迷う価格。用途を決めて選ぼう
この連載の記事
-
第179回
トピックス「他にないイヤホンだわ……」、ブリンブリンな充電ケースで中身はほぼBose〜スカルキャンディ「Method 360 ANC」
-
第178回
スマホ悪くはないんじゃない？ 折りたたみスマホデビューに買ってよし！ 目黒 蓮でメジャー度大幅アップのモトローラ製スマホ
-
第177回
PCパーツ俺も買いたい・・・超横長14インチのサブディスプレーが欲しすぎる「XENEON EDGE」
-
第176回
トピックスサウナ―必携！「ととのう」のにちょうどいいカシオの12分計つきサ時計が一般販売開始したぞ！
-
第175回
AV買って本当に良かった、上質で人と被らないイヤーカフ型イヤホンに大満足
-
第174回
トピックス6K対応の究極モニターを買いたいなら一択!? Thunderbolt 5のLG最新モデルをチェック
-
第173回
PCパーツ丸みのあるPCケース 全6色展開で、ケース内部までカラーが統一
-
第172回
ビジネスガチで楽、腰が本当に楽、日本人＝俺のために考えられたオフィスチェアに感涙
-
第171回
トピックスさすがREGZA！欲しいスペックが全部そろったゲーミングモニターがお得すぎる！
-
第170回
AV定番だけどやっぱりいい、BOSEのノイキャンヘッドホンを買いたくなったこれだけの理由
- この連載の一覧へ