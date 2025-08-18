このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第95回

2万円なら買うわ！映画やライブ映像の音響体験が上がりまくり、ヤマハのヘッドホン「YH-L500A」

2025年08月18日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　映画やライブ映像を観るのは好きだけど、音にはあまりこだわってこなかった──そんな人、意外と多いのではないでしょうか。

　最近、4KやフルHDなども身近になってきて画面がキレイなことには気づくようになったけど、音の良し悪しって、普段はなかなか意識しづらい。でも実は、臨場感や没入感を左右するのって“音”なんですよね。

　 ホラー映画だって、無音にしたら怖くないでしょ？ 音って映像を構成する上でかなり重要なものだと思うんです。

　であればヤマハの「YH-L500A」。ぱっと見はシンプルなワイヤレスヘッドホンですが、実は“立体音響の没入感”にこだわった1台です。ヤマハの製品としては、上位モデル「YH-L700A」もありますが、そのエッセンスを受け継ぎつつ、価格を2万円台に抑えた「シネマ特化型コスパモデル」となります。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

「YH-L500A」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット

　1）3D音響を安価に楽しめる、ふわふわイヤーパッドも快適すぎる
　2）ミュージックでもなくゲームでもない、「映画モード」が主役
　3）マルチポイント対応＋aptX Adaptive対応で、日常使いにも強い

購入時に注意したい2つのポイント
　1）ノイズキャンセリングは非搭載
　2）有線接続はハイレゾ非対応。音質にこだわる人は要チェック

まとめ

詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン