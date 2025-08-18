映画やライブ映像を観るのは好きだけど、音にはあまりこだわってこなかった──そんな人、意外と多いのではないでしょうか。

最近、4KやフルHDなども身近になってきて画面がキレイなことには気づくようになったけど、音の良し悪しって、普段はなかなか意識しづらい。でも実は、臨場感や没入感を左右するのって“音”なんですよね。

ホラー映画だって、無音にしたら怖くないでしょ？ 音って映像を構成する上でかなり重要なものだと思うんです。

であればヤマハの「YH-L500A」。ぱっと見はシンプルなワイヤレスヘッドホンですが、実は“立体音響の没入感”にこだわった1台です。ヤマハの製品としては、上位モデル「YH-L700A」もありますが、そのエッセンスを受け継ぎつつ、価格を2万円台に抑えた「シネマ特化型コスパモデル」となります。

