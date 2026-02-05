この発想、ありそうでなかった！

Bluetoothスピーカーって家の中でも外出先でも便利だけど、意外に置き場所に困るんですよね。そんな人にぴったりなのが「MaGdget Dual Speaker」です。

見た目はよくある円筒型のスピーカーなのですが、“ある機能”（詳しくは次ページで）によって、使い方がグッと広がります。

手に取りやすい価格も魅力です。“手軽さ”と“置き場所にとらわれない自由さ”を求める人におすすめしたいこの製品の機能を紹介していきましょう。

■Amazon.co.jpで購入