あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第36回
シンシア「MaGdget Dual Speaker」
パカッと割れてピタッとくっつく、面白スピーカー「MaGdget」が便利過ぎた
2026年02月05日 19時46分更新
この発想、ありそうでなかった！
Bluetoothスピーカーって家の中でも外出先でも便利だけど、意外に置き場所に困るんですよね。そんな人にぴったりなのが「MaGdget Dual Speaker」です。
見た目はよくある円筒型のスピーカーなのですが、“ある機能”（詳しくは次ページで）によって、使い方がグッと広がります。
手に取りやすい価格も魅力です。“手軽さ”と“置き場所にとらわれない自由さ”を求める人におすすめしたいこの製品の機能を紹介していきましょう。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
「MaGdget Dual Speaker」のメリットと注意点
「MaGdget Dual Speaker」を購入する3つのメリット
1）なんでやらなかったんだと思うコンセプトの新しさ
2）IPX6対応の防水仕様 — お風呂でも外でも使いやすい
3）ステレオペアのスピーカーとしては安価
購入時に確認したい2つのポイント
1）重低音は若干パワー不足という声も
2）Bluetooth以外の接続時に注意
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第35回
スマホ全部入りアンドロイドが3万円台前半 防滴、防塵、FeliCaでこの見た目「Nothing Phone (3a) Lite」
-
第34回
スマホ【神コスパ】25日充電不要の最新スマートウォッチに欠点はあるのか？
-
第33回
PCノートPC界の革命児！軽すぎる 634g＆14型でバッテリー丸1日超余裕なスナドラ搭載FMV
-
第32回
トピックス【尊い】シャープのAIロボットは俺の唯一の友達
-
第31回
トピックスAI学習する10段オートマ自転車の性能がどれほどのものか 俺が試してみた！
-
第30回
スマホ【売れ筋】3万円台タブレットならこれがいい！映像も漫画もキレイに見える【Galaxy Tab A11+】
-
第29回
トピックス【超便利】撮った後から縦横変換できる動画アクションカムが出たぞ
-
第28回
AV“本当の音“が聞けるイヤホン 聞き始めるまでに40分かかる「TONALITE」が凄かった
-
第27回
スマホ俺のiPhoneがレトロカメラに魔改造！ このスマホカバーが欲しすぎる
-
第26回
スマホシャオミだけだと思うなかれ、OPPOの本気カメラスマホがハッセルブラッドで凄すぎる
- この連載の一覧へ