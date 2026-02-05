このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第36回

シンシア「MaGdget Dual Speaker」

パカッと割れてピタッとくっつく、面白スピーカー「MaGdget」が便利過ぎた

2026年02月05日 19時46分更新

文● Y.D／ヤマ／ASCII　編集● ASCII

「MaGdget Dual Speaker」

　この発想、ありそうでなかった！

　Bluetoothスピーカーって家の中でも外出先でも便利だけど、意外に置き場所に困るんですよね。そんな人にぴったりなのが「MaGdget Dual Speaker」です。

　見た目はよくある円筒型のスピーカーなのですが、“ある機能”（詳しくは次ページで）によって、使い方がグッと広がります。

　手に取りやすい価格も魅力です。“手軽さ”と“置き場所にとらわれない自由さ”を求める人におすすめしたいこの製品の機能を紹介していきましょう。

見た目はよくある筒状のスピーカーなのですが……

【目次】この記事で書かれていること：

「MaGdget Dual Speaker」のメリットと注意点

「MaGdget Dual Speaker」を購入する3つのメリット
1）なんでやらなかったんだと思うコンセプトの新しさ
2）IPX6対応の防水仕様 — お風呂でも外でも使いやすい
3）ステレオペアのスピーカーとしては安価

購入時に確認したい2つのポイント
1）重低音は若干パワー不足という声も
2）Bluetooth以外の接続時に注意

まとめ
詳細スペック情報

