ギターアンプの世界で知らない人はいないであろう、イギリスの老舗メーカー「マーシャル」。ライブ会場やスタジオで、その象徴的なロゴを見たことがある人も多いはず。

そんなマーシャルが手掛けるワイヤレスヘッドホン「MAJOR」シリーズは、音楽好きの間で長く愛されてきました。そして4年ぶりの新作として登場したのが「MAJOR V」です！ とにかく「カッコいい」その一言につきます。

価格は2万2980円。ヘッドホンとしては中価格帯ですが、マーシャルらしい重厚感のあるデザインと質感は、もはや“楽器メーカーの周辺機器”という枠を超え、ファッションアイテムとしても成立しています。

■Amazon.co.jpで購入