あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第107回
マーシャル「MAJOR V」
前作から4年！マーシャルのヘッドホンがさらに進化【MAJOR V】
2025年08月30日 17時00分更新
ギターアンプの世界で知らない人はいないであろう、イギリスの老舗メーカー「マーシャル」。ライブ会場やスタジオで、その象徴的なロゴを見たことがある人も多いはず。
そんなマーシャルが手掛けるワイヤレスヘッドホン「MAJOR」シリーズは、音楽好きの間で長く愛されてきました。そして4年ぶりの新作として登場したのが「MAJOR V」です！ とにかく「カッコいい」その一言につきます。
価格は2万2980円。ヘッドホンとしては中価格帯ですが、マーシャルらしい重厚感のあるデザインと質感は、もはや“楽器メーカーの周辺機器”という枠を超え、ファッションアイテムとしても成立しています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）定番アンプメーカーのサウンドを堪能できる
2）折りたためばコンパクトになる携帯性
3）5世代目ならではの完成度。100時間のロングバッテリー＆Mボタンの使い勝手
購入時に注意したい2つのポイント
1）ノイズキャンセリングは非搭載
2）LDACやaptX Adaptiveなど高音質コーデックに非対応
