万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第12回
オーディオテクニカ「ATH-CKD7NC」
俺なら絶対こっち！ テレカン用イヤホン「Type-C直挿し＆ノイキャン付き」が“バッテリー切れの絶望”とおさらばできる、こいつが仕事の正解だ
2026年04月13日 18時00分更新
「バッテリー残量が低下しています」
オンラインでのチームミーティングが予想外に長引いた火曜日の午後。僕の右耳だけに静かに届いた警告音声。下っ端の僕は議事録を取りながら、心の半分はバッテリー残量のことで頭がいっぱいに。なんて苦い経験、ありますよね。それもつい最近。
ワイヤレスイヤホンは確かに便利ですが、「途中で電源が切れたらどうしよう」という見えないストレスがつきまといます。僕はもう、そんな焦りや小さなイライラとは決別しようと決心しました。ついに、最適な仕事用イヤホンを見つけたんです！ それが、オーディオテクニカの「ATH-CKD7NC」です。
ワイヤレス全盛期の今、「なんで今さら有線？」と思うかもしれませんが、ビジネスという失敗できない環境においては、一周回って有線こそが確実で安心な接続法だと確信しました。それもつい最近。それでは、この頼もしい仕事用ツールをレビューしていきます！
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【目次】これが私的My推しガジェット
●私がATH-CKD7NCを推す3つの理由
1）Type-Cに挿すだけで、設定画面と格闘する時間、「声が途切れてます」の苦情、ゼロへ
2）Type-C給電で「充電」という「呪縛」から解放
3）タップ操作反応しないイライラ民へ やっぱり物理ボタンの「カチッ」が至高です
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