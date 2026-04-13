『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「バッテリー残量が低下しています」

オンラインでのチームミーティングが予想外に長引いた火曜日の午後。僕の右耳だけに静かに届いた警告音声。下っ端の僕は議事録を取りながら、心の半分はバッテリー残量のことで頭がいっぱいに。なんて苦い経験、ありますよね。それもつい最近。

ワイヤレスイヤホンは確かに便利ですが、「途中で電源が切れたらどうしよう」という見えないストレスがつきまといます。僕はもう、そんな焦りや小さなイライラとは決別しようと決心しました。ついに、最適な仕事用イヤホンを見つけたんです！ それが、オーディオテクニカの「ATH-CKD7NC」です。

ワイヤレス全盛期の今、「なんで今さら有線？」と思うかもしれませんが、ビジネスという失敗できない環境においては、一周回って有線こそが確実で安心な接続法だと確信しました。それもつい最近。それでは、この頼もしい仕事用ツールをレビューしていきます！

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