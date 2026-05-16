『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

購入の際、”安さ”を優先するとどうしてもどこかに妥協感が出る──。そんなイメージを、いい意味で裏切ってくるガジェットに出会うとちょっと興奮します。

最近めっちゃコンパクトでカラーリングもいい魅力的なヘッドフォンを見つけたんです。男女を問わず様々なコーディネートになじみやすく、首に掛けていても圧迫感が少ないのが特長。しかも軽量なので気軽にバッグに入れて持ち運べます。

第一印象はルックスから入ったこのヘッドフォンですが、実際使ってみると、その魅力はコンパクトさだけではありませんでした。さらに価格を調べてみて、そのコスパの良さにまたびっくり！

今回私が推したいのは、ハーマンインターナショナルの「JBL Tune 530BT」です。8250円からと1万円以下で買えるのに、音質・デザイン・使い勝手のバランスが驚くほど高い完成度。いわゆる「安かろう悪かろう」から完全に抜け出している1台なのです！

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