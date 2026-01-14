あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第14回
final「UX1000」
高性能ノイキャン付きで8000円以下！finalヘッドホンに大満足
2026年01月14日 17時00分更新
オーバーヘッド型のワイヤレスヘッドホンを探していると、結構価格が高くて購入に躊躇してしまうことがあります。ノイズキャンセリング付きとなれば、1万円超えは当たり前。音質や装着感にも妥協したくないとなると、選択肢はさらに限られてしまいます。
そんな中で目を引くのが、finalの「UX1000」です。価格は7980円。この価格でオーバーヘッド型、しかもノイズキャンセリング搭載という時点で、価格的に正直かなり攻めた製品だと感じました。
finalといえば、国内オーディオブランドとして音作りに定評があり、イヤホンやヘッドホンに詳しい人ほど信頼しているメーカーです。そのfinalが“エントリー向け”として投入したのがUX1000。安さだけを売りにしたモデルではなく、ブランドの安心感と実用性をしっかり両立させている点が特徴です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）finalのノイキャンヘッドホンが8000円以下で買える鬼コスパ
2）ハイブリッドノイズキャンセリング搭載で実用性が高い
3）最大70時間のロングバッテリーと携帯性
購入時に注意したいポイント
1）finalの専用アプリには非対応
2）対応コーデックはSBC・AACのみ
