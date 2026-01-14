オーバーヘッド型のワイヤレスヘッドホンを探していると、結構価格が高くて購入に躊躇してしまうことがあります。ノイズキャンセリング付きとなれば、1万円超えは当たり前。音質や装着感にも妥協したくないとなると、選択肢はさらに限られてしまいます。

そんな中で目を引くのが、finalの「UX1000」です。価格は7980円。この価格でオーバーヘッド型、しかもノイズキャンセリング搭載という時点で、価格的に正直かなり攻めた製品だと感じました。

finalといえば、国内オーディオブランドとして音作りに定評があり、イヤホンやヘッドホンに詳しい人ほど信頼しているメーカーです。そのfinalが“エントリー向け”として投入したのがUX1000。安さだけを売りにしたモデルではなく、ブランドの安心感と実用性をしっかり両立させている点が特徴です。

