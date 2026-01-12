アンダー1万円のイヤホンとなると「ここは妥協」「あそこは価格なり」と、どこかで性能やデザインを割り切るのが普通でしょう。ドライバは汎用品、ハウジングは樹脂、ケーブルは固定式……といった具合に、突出した特徴をひとつ作って、ほかは平均点でまとめる製品が多い印象です。

そんな価格帯で登場したfinalの「A2000」は、少し違います。自社製ドライバを搭載し、ハウジングには真鍮を採用。リケーブル対応で装着性にもこだわっていて、価格はなんと9800円！

個々のスペックが飛び抜けているわけではないものの、すべてを合算すると「これ全部入りで1万円以下なの？」と思わせる構成です。特徴を積み重ねていくと、じわじわお得感が効いてくるイヤホンだと感じました。

■Amazon.co.jpで購入