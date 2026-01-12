このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第12回

final「A2000」

【神コスパ イヤホン】1万円以下で真鍮ハウジングと自社ドライバにfinalの意地を見た

2026年01月12日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

final A2000

final「A2000」

　アンダー1万円のイヤホンとなると「ここは妥協」「あそこは価格なり」と、どこかで性能やデザインを割り切るのが普通でしょう。ドライバは汎用品、ハウジングは樹脂、ケーブルは固定式……といった具合に、突出した特徴をひとつ作って、ほかは平均点でまとめる製品が多い印象です。

　そんな価格帯で登場したfinalの「A2000」は、少し違います。自社製ドライバを搭載し、ハウジングには真鍮を採用。リケーブル対応で装着性にもこだわっていて、価格はなんと9800円！

　個々のスペックが飛び抜けているわけではないものの、すべてを合算すると「これ全部入りで1万円以下なの？」と思わせる構成です。特徴を積み重ねていくと、じわじわお得感が効いてくるイヤホンだと感じました。

final A2000
final A2000

同社が開発したドライバユニット「f-Core DU」搭載

【目次】この記事で書かれていること：

A2000のメリットと注意点

A2000を購入する3つのメリット
1）価格超えの素材感
2）遊べる拡張性
3）長時間でも快適

購入時に確認したい2つのポイント
1）質感は価格相応
2）マイク非搭載

まとめ
詳細スペック情報

