まさに穴だらけ。見た目のことです。

ソニーさん、なんか急に気合を入れてきてませんか？ ゲーミングデバイス「INZONE」の新しいヘッドセットです。スタジオ用のモニターヘッドホンの技術を応用した開放型の旗手となります。

オンラインゲームでボイスチャットをしている時、自分の声が聞こえづらくて、つい声が大きくなってしまった経験ありませんか？ 密閉型のヘッドセットを使っていると、周囲の音や自分の声が遮断されて、一緒にプレーしている人から「声が大きい」と指摘されがちです。

開放型の「INZONE H6 Air」であれば、自然に声が耳に入ります。

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