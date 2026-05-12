あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第124回
ソニー「INZONE H6 Air」
ソニーだからできた！穴だらけ最強ゲーミングヘッドホン、軽さと音の良さを両立
2026年05月12日 17時00分更新
まさに穴だらけ。見た目のことです。
ソニーさん、なんか急に気合を入れてきてませんか？ ゲーミングデバイス「INZONE」の新しいヘッドセットです。スタジオ用のモニターヘッドホンの技術を応用した開放型の旗手となります。
オンラインゲームでボイスチャットをしている時、自分の声が聞こえづらくて、つい声が大きくなってしまった経験ありませんか？ 密閉型のヘッドセットを使っていると、周囲の音や自分の声が遮断されて、一緒にプレーしている人から「声が大きい」と指摘されがちです。
開放型の「INZONE H6 Air」であれば、自然に声が耳に入ります。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
INZONE H6 Airを購入する3つのメリット
1）なぜ装着感がこんなに軽いのか？
2）普通は密閉型、でもこの機種は開放型、どこが違う？
3）ソニーならではの要素はどのあたりにある？
購入時に確認したい2つのポイント
1）用途によっては別モデルがいいかも
2）軽さゆえの頼りなさ感
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第123回
スマホ約8万円でお手軽ハイエンド＆全部入りアンドロイド！ 性能、カメラ、AI、薄さ、大画面全部揃ってる
-
第122回
PC【ノートPC】最新CPU、958g、バッテリーも1日余裕が欲しいならこれを買え
-
第121回
AVテレビ不要説に一票！ 電源不要・直挿しOK、地味な不満が全部消えた 2026年版「Fire TV Stick HD」を検証
-
第120回
PCまた同じ見た目！919gの新型レッツノート「SC7」 でもそれがいい！中身は当然最新AI
-
第119回
AV本当にノイズ低減機能あるなら！！！！ほしい！！！！オープンイヤー型なのに騒音は聞こえない「Shokz OpenFit Pro」を試してみた
-
第119回
スマホここまで便利なのか！ 子どもの居場所を90秒間隔で教えてくれる、安心の見守りガジェットがすごいぞ
-
第117回
スマホこれはいいピンク！全部入りアンドロイドで個性的デザインも◎ 人と違うスマホ欲しければこれ
-
第116回
PC俺が欲しい！MacBookを3画面にするモバイルモニター、視界一杯の作業環境ゲットだぜ！
-
第115回
デジタル【安い】6000円の一人用乾燥機、実際に使ったら欲しくなりすぎた
-
第114回
ウェアラブル俺ならApple Watchよりこっち！ 愛用の腕時計を最新スマートウォッチに変える神バンドを発見
- この連載の一覧へ