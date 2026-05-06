万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第35回
Nothing「Headphone (a)」
29歳独男の俺にぶっ刺さり！スケルトンの洗練デザインが超カッコいい「Nothing」の新作ヘッドホン
2026年05月06日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
編集部を歩いていると、たまに「また買ったの？」って言われることがあります。でも、これは仕方ないやつなんです。
だって見てくださいよ、このデザイン、この透け具合。
イヤホンやヘッドホンを選ぶとき、音質や機能性はもちろん大切なのですが、身に着けるアイテムとしてのデザイン性も妥協したくない。そんな僕の心にグサッと刺さったのが、独特の透け感で知られるブランドNothingから登場した新作ヘッドホン「Headphone (a)」です。
Nothingに惹かれるのは、クリアカラーのゲームボーイアドバンスで育った僕のような29歳独身男性にとっては、もはや避けようのない、抗いがたい重力のようなものです。目に入ったら避けては通れないのです。
今回は、毎日の音楽を聴く時間を華麗にアップデートしてくれる、Nothingの新作推しヘッドホンをご紹介します！
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