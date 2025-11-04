このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第170回

Bose「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」

定番だけどやっぱりいい、BOSEのノイキャンヘッドホンを買いたくなったこれだけの理由

2025年11月04日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）

　ノイズキャンセリングヘッドホンといえば真っ先に「BOSE」を思い浮かべる人は多いと思います。ノイズキャンセリング機能を始めて開発したのがBOSEっていうことは結構有名な話ですし。

　その新モデル「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」が登場しました。もはや完成されている印象のシリーズですが、実際に使ってみると“進化の方向性”がかなり興味深いのです。

【目次】この記事で書かれていること：

「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）定評あるノイズキャンセリング性能
2）aptX Adaptive対応＆USB-C接続の低遅延
3）シネマモードなど音質プロファイルが充実

購入時に注意したいポイント
1）6万円クラスのノイキャンヘッドホンは激戦区

まとめ
詳細スペック情報

■Amazon.co.jpで購入

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン