あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第170回
Bose「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」
定番だけどやっぱりいい、BOSEのノイキャンヘッドホンを買いたくなったこれだけの理由
2025年11月04日 17時00分更新
ノイズキャンセリングヘッドホンといえば真っ先に「BOSE」を思い浮かべる人は多いと思います。ノイズキャンセリング機能を始めて開発したのがBOSEっていうことは結構有名な話ですし。
その新モデル「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」が登場しました。もはや完成されている印象のシリーズですが、実際に使ってみると“進化の方向性”がかなり興味深いのです。
【目次】この記事で書かれていること：
「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）定評あるノイズキャンセリング性能
2）aptX Adaptive対応＆USB-C接続の低遅延
3）シネマモードなど音質プロファイルが充実
購入時に注意したいポイント
1）6万円クラスのノイキャンヘッドホンは激戦区
■Amazon.co.jpで購入
