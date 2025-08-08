このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第85回

km5「Lightwear Headphones Hp1」

これは欲しくなる！　新しさとほどよいレトロ感が調和したkm5の軽量ヘッドホン

2025年08月08日 18時15分更新

文● 松永／小林／ASCII　編集⚫︎ASCII

レトロで新しい「ニュートロ」なヘッドホンにぐっときた

　これで聴いてみたい。見ただけでぐっと引かれました。

　最近のトレンドとして注目されているレトロスタイルのヘッドホン。その中でも「Lightwear Headphones Hp1」は、ノスタルジックな雰囲気を残しつつ、現代的な機能性と、長時間装着しても疲れにくい軽さを兼ね備えたデザインです。見た目に惹かれて手に取ったものですが、実際に使ってみると見た目以上の快適さと機能性があって驚かされました！

　通勤や作業中の“ながら聴き”にも最適。また、イヤークッションがマグネット式で簡単に着脱できるため、ファッションや気分に合わせたカスタマイズも楽しめます。ニュートロなデザイン性は、Bluetooth内蔵の同社のCDプレーヤーともマッチしますが、クラシックなCDプレーヤーやポータブルオーディオとの相性も抜群です。

　また、ノイズキャンセリングやLE Audio対応など、現代のニーズをしっかりと満たしてくれる高機能も魅力です。スタイルとテクノロジーが見事に融合したこのヘッドホンは、“レトロだけど新しい”を体現した一台です。

【目次】この記事で書かれていること：

Lightwear Headphones Hp1のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
　1）目を引くレトロモダンなデザイン
　2）軽量で快適な装着感
　3）充実した機能性と高音質

購入時に注意したい2つのポイント
　1）音漏れや音質には配慮して使用したい
　2）電源操作の仕様に注意

まとめ
詳細スペック情報

