「Amazonブラックフライデー先行セール」が11月21日から開催中だ。

ここでは、ASUSのゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG249QM1A」を紹介しよう。

270Hz駆動、応答速度1msのフルHDディスプレー

TUF Gaming VG249QM1Aは、リフレッシュレート270Hzに対応する23.8型ゲーミングディスプレーだ。



解像度はフルHD（1920×1080ドット）で、応答速度は1ms。そのほかゲームに特化した「GamePlus」機能や、暗部をはっきり映し出す「Shadow Boost」、2基のHDMI 2.0＆1基のDisplayPort 1.2を備えるインターフェースなどが特徴だ。

通常価格は2万9980円だが、セール期間中は1万9800円（34％オフ）で購入可能（11月21日現在）。



1フレームの差で勝敗が決まるゲーム、たとえばFPSやTPS、格闘ゲームなどにおいて、本モデルのスペックは申し分なしといったところだ。高リフレッシュレートのアドバンテージを手にしたい人におすすめできる。