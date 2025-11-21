【2万円切り】270Hzで勝利を掴もう！ ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが安い！ Amazonブラックフライデー
「Amazonブラックフライデー先行セール」が11月21日から開催中だ。
ここでは、ASUSのゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG249QM1A」を紹介しよう。
270Hz駆動、応答速度1msのフルHDディスプレー
TUF Gaming VG249QM1Aは、リフレッシュレート270Hzに対応する23.8型ゲーミングディスプレーだ。
解像度はフルHD（1920×1080ドット）で、応答速度は1ms。そのほかゲームに特化した「GamePlus」機能や、暗部をはっきり映し出す「Shadow Boost」、2基のHDMI 2.0＆1基のDisplayPort 1.2を備えるインターフェースなどが特徴だ。
通常価格は2万9980円だが、セール期間中は1万9800円（34％オフ）で購入可能（11月21日現在）。
1フレームの差で勝敗が決まるゲーム、たとえばFPSやTPS、格闘ゲームなどにおいて、本モデルのスペックは申し分なしといったところだ。高リフレッシュレートのアドバンテージを手にしたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG249QM1A 23.8インチ / 270Hz / Fast IPS/フルHD / 1ms / 99% sRGB/FreeSync Premium / HDMIx2 DisplayPort/国内正規品
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
