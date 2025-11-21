Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

【2万円切り】270Hzで勝利を掴もう！ ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが安い！ Amazonブラックフライデー

文●いちえもん　編集●ASCII

　「Amazonブラックフライデー先行セール」が11月21日から開催中だ。

　ここでは、ASUSのゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG249QM1A」を紹介しよう。

270Hz駆動、応答速度1msのフルHDディスプレー

　TUF Gaming VG249QM1Aは、リフレッシュレート270Hzに対応する23.8型ゲーミングディスプレーだ。

　解像度はフルHD（1920×1080ドット）で、応答速度は1ms。そのほかゲームに特化した「GamePlus」機能や、暗部をはっきり映し出す「Shadow Boost」、2基のHDMI 2.0＆1基のDisplayPort 1.2を備えるインターフェースなどが特徴だ。

　通常価格は2万9980円だが、セール期間中は1万9800円（34％オフ）で購入可能（11月21日現在）。

　1フレームの差で勝敗が決まるゲーム、たとえばFPSやTPS、格闘ゲームなどにおいて、本モデルのスペックは申し分なしといったところだ。高リフレッシュレートのアドバンテージを手にしたい人におすすめできる。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG249QM1A 23.8インチ / 270Hz / Fast IPS/フルHD / 1ms / 99% sRGB/FreeSync Premium / HDMIx2 DisplayPort/国内正規品
     

