Amazonブラックフライデーで「Pixio」のゲーミングディスプレーが最大70％オフ！
Hameeが運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は11月19日、AmazonおよびPixio公式ストアにて、同ブランドのゲーミングアクセサリーが最大70％オフになるセールを開催中。
対象のセールは、「Amazonブラックフライデー先行セール」（2025年11月21日0時～11月23日23時59分まで）、「Amazonブラックフライデー」（2025年11月24日0時～12月1日23時59分まで）。あわせて、Pixio公式ストアでも同割引率でセールするという。
数あるセール対象の中から、人気アイテムの一部をピックアップ。購入の参考にしてみてほしい。
■ゲーミングディスプレー
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio PX248 Wave White ゲーミングモニター 白 ホワイト 23.8インチ 200Hz FHD スピーカー内蔵 2年保証 30日間返品保証
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio PX278 WAVE White ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD ホワイト 白 かわいい
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio PX27U Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 27インチ 160Hz 4K Fast IPS パステルブルー スピーカー内蔵 2年保証 PX27UWAVEB
■ディスプレーアーム
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio PS2D White モニターアーム 白 デュアル 17-35インチ対応 耐荷重1-15kg クランプ グロメット ホワイト
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio PS1S Wave White モニターアーム 白 ホワイト シングル 大型 上下 左右 32インチ 24インチ 27インチ パステルカラー
SNSを見ると、「カラフルで可愛いモニターとモニターアームはPixioならでは。可愛いのが欲しいなら買い時」「本当になんでこんなに安いんだってぐらい安い」といった好評の声が寄せられている。
ゲーミングディスプレーだけではなく、デュアル環境を構築できるディスプレーアームなど、魅力的な製品がより取り見取りだ。ゲーミングライフを快適にしたい人はPixioのセールをチェックしてみてほしい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
