Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

Amazonブラックフライデーで「Pixio」のゲーミングディスプレーが最大70％オフ！

文●いちえもん　編集●ASCII

　Hameeが運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は11月19日、AmazonおよびPixio公式ストアにて、同ブランドのゲーミングアクセサリーが最大70％オフになるセールを開催中。

　対象のセールは、「Amazonブラックフライデー先行セール」（2025年11月21日0時～11月23日23時59分まで）、「Amazonブラックフライデー」（2025年11月24日0時～12月1日23時59分まで）。あわせて、Pixio公式ストアでも同割引率でセールするという。

　数あるセール対象の中から、人気アイテムの一部をピックアップ。購入の参考にしてみてほしい。

■ゲーミングディスプレー

Pixio PX248 Wave White ゲーミングモニター 白 ホワイト 23.8インチ 200Hz FHD スピーカー内蔵 2年保証 30日間返品保証
 
Pixio PX278 WAVE White ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD ホワイト 白 かわいい
 
Pixio PX27U Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 27インチ 160Hz 4K Fast IPS パステルブルー スピーカー内蔵 2年保証 PX27UWAVEB
 

■ディスプレーアーム

Pixio PS2D White モニターアーム 白 デュアル 17-35インチ対応 耐荷重1-15kg クランプ グロメット ホワイト
 
Pixio PS1S Wave White モニターアーム 白 ホワイト シングル 大型 上下 左右 32インチ 24インチ 27インチ パステルカラー
 

　SNSを見ると、「カラフルで可愛いモニターとモニターアームはPixioならでは。可愛いのが欲しいなら買い時」「本当になんでこんなに安いんだってぐらい安い」といった好評の声が寄せられている。

　ゲーミングディスプレーだけではなく、デュアル環境を構築できるディスプレーアームなど、魅力的な製品がより取り見取りだ。ゲーミングライフを快適にしたい人はPixioのセールをチェックしてみてほしい。

   

