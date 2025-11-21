Hameeが運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は11月19日、AmazonおよびPixio公式ストアにて、同ブランドのゲーミングアクセサリーが最大70％オフになるセールを開催中。

対象のセールは、「Amazonブラックフライデー先行セール」（2025年11月21日0時～11月23日23時59分まで）、「Amazonブラックフライデー」（2025年11月24日0時～12月1日23時59分まで）。あわせて、Pixio公式ストアでも同割引率でセールするという。

数あるセール対象の中から、人気アイテムの一部をピックアップ。購入の参考にしてみてほしい。

■ゲーミングディスプレー

■ディスプレーアーム

SNSを見ると、「カラフルで可愛いモニターとモニターアームはPixioならでは。可愛いのが欲しいなら買い時」「本当になんでこんなに安いんだってぐらい安い」といった好評の声が寄せられている。

ゲーミングディスプレーだけではなく、デュアル環境を構築できるディスプレーアームなど、魅力的な製品がより取り見取りだ。ゲーミングライフを快適にしたい人はPixioのセールをチェックしてみてほしい。