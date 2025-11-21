【Amazonで高評価】SteelSeriesワイヤレスゲーミングヘッドセットが33％オフ！ Amazonブラックフライデー
「Amazonブラックフライデー先行セール」が2025年11月21日から開催中。
ここでは、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 7P」を紹介しよう。
高評価のワイヤレスゲーミングヘッドセットがお安く
Arctis Nova 7Pは、およそ323gの軽量設計や家庭用ゲーム機・PC・スマホに接続できるワイヤレスドングル付属、AIノイズキャンセリングマイクなどが特徴のワイヤレスゲーミングヘッドセット。
ゲームとスマホに同時接続できるデュアルワイヤレスシステムも特徴で、ゲームをしながらスマホでボイスチャットが可能だ。カラバリはホワイトとブラックの2色。
通常価格は2万9981円だが、セール期間中は1万9980円（33％オフ）で購入可能（11月21日現在）。製品ページのレビューを見ると、ヘッドセットの装着感や音質を高く評価するユーザーが多い印象だ。
新しいワイヤレスゲーミングヘッドセットを欲している人は、本モデルをチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|SteelSeries ワイヤレス ゲーミングヘッドセット ヘッドホン 軽量 ボイスチャット可能 ゲームとスマホを同時接続 Arctis Nova 7P 無線 密閉型 Switch/Switch2/PC/PS5/PS4 対応 AIノイズキャンセリング 空間オーディオ Hi-Fiサウンド 調整可能 61561 ホワイト×ブルー
この特集の記事
トピックスRTX 5070（12GB）グラボが5000円引き！Amazonブラックフライデー
ゲーム【22％オフ】「ToHeart」が安い！ “泣きゲー”の決定版がAmazonブラックフライデーに
トピックス驚異の11万円引きも!? マイクロソフト「Surface」シリーズの値段がバグってる Amazonブラックフライデー
トピックス4Kテレビ レグザ、驚異の14万円引き！
ゲームPCゲームやるならすぐ買っちゃえ！ TURTLE BEACHのラピッドトリガー搭載テンキーレスが1万2800円！ Amazonブラックフライデー
ゲームPSチケットが1100円分お得、これは貯金です。Amazonブラックフライデー
Appleアップル「Mac mini（M4）」1万円引き！Amazonブラックフライデー
Appleアップル「AirPods 4」最大5000円引き！Amazonブラックフライデー
トピックス【Switch 2動作確認済み】microSD Expressが安い！Amazonブラックフライデー
Apple【最大37%オフ】アップル「Apple Watch Series 10」が安い！ Amazonブラックフライデー