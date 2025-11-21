「Amazonブラックフライデー先行セール」が2025年11月21日から開催中。

ここでは、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 7P」を紹介しよう。

高評価のワイヤレスゲーミングヘッドセットがお安く

Arctis Nova 7Pは、およそ323gの軽量設計や家庭用ゲーム機・PC・スマホに接続できるワイヤレスドングル付属、AIノイズキャンセリングマイクなどが特徴のワイヤレスゲーミングヘッドセット。



ゲームとスマホに同時接続できるデュアルワイヤレスシステムも特徴で、ゲームをしながらスマホでボイスチャットが可能だ。カラバリはホワイトとブラックの2色。

通常価格は2万9981円だが、セール期間中は1万9980円（33％オフ）で購入可能（11月21日現在）。製品ページのレビューを見ると、ヘッドセットの装着感や音質を高く評価するユーザーが多い印象だ。



新しいワイヤレスゲーミングヘッドセットを欲している人は、本モデルをチェックしてみては？