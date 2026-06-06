マルチプラットフォームで世界同時発売！
「FFVII リメイク」シリーズ完結編『ファイナルファンタジーVII リベレーション』が2027年春に発売決定！
スクウェア・エニックスは6月6日、「ファイナルファンタジーVII リメイク」シリーズの最新作にして完結編となる『ファイナルファンタジーVII リベレーション』を、原作『ファイナルファンタジーVII』発売30周年となる2027年春に発売すると発表。価格などは未定だ。
本作では、シリーズ最大のスケールで壮大な冒険が描かれる。飛空艇ハイウインドで星を自由に巡り、広大な世界を探索。仲間たちとともに、さらに進化したバトルへ挑もう。未知なる旅は、ついに終着点へ──。すべての運命は、ここへとつながる。
▼公式サイト
https://www.jp.square-enix.com/ffvii_revelation
▼ポータルサイト
https://www.jp.square-enix.com/ffvii_remake
■『ファイナルファンタジーVII リベレーション』
日本語版1st トレーラー ＆ ゲームプレイ映像を公開
北米時間2026年6月5日に、ロサンゼルスで開催されたSummer Game Fest 2026 では、「ファイナルファンタジーVII リメイク」シリーズのディレクターである浜口直樹氏と、ヴィンセント・ヴァレンタイの英語版ボイスキャストのマシュー・マーサーさんが登壇し、1st トレーラーとゲームプレイ映像を世界初公開した。
あわせて、日本語版1st トレーラーと日本語解説付きゲームプレイ映像も公開されたので、ぜひともチェックしよう。
▼1st トレーラー｜タイトル
https://youtu.be/CznXJj_4awg
▼紹介映像
https://youtu.be/Mj3lJFcOY_A
■『ファイナルファンタジーVII リベレーション』について
星を滅ぼす究極魔法「メテオ」の脅威、覚醒する巨大な星の守護者「ウェポン」、そして激化する戦火――。終焉へと向かう世界で、宿敵セフィロスが神の域へと近づく中、クラウドと仲間たちは飛空艇ハイウインドに乗り込み、星の運命を懸けた最後の戦いへ挑む。
●飛空艇で空を駆ける、かつてない冒険
星の危機が迫る中、クラウドたちは飛空艇ハイウインドに乗り込み、星全体を巡る壮大な旅へと飛び立つ。本作では、原作『ファイナルファンタジーVII』を象徴する飛空艇「ハイウインド」で、世界を自由に探索可能。
空から任意の地点へパラシュートで降下し、シームレスにつながる広大なフィールドへアクセスできる。ミッドガルの郊外、緑豊かなミディールの島、シノビの国ウータイ──どこへ向かうのか、何をするのか、すべてはあなたの選択次第だ。
●より自由に、より戦略的に進化したバトルシステム
リアルタイムアクションとコマンド選択が融合した、シリーズ独自のバトルシステムは、さらに進化。新たな操作キャラクターとアビリティが加わり、プレイスタイルの幅が大きく広がる。
さらに、新システム「ウェア」では、「戦士」「黒魔道士」など「ファイナルファンタジー」シリーズを象徴するジョブの名を冠した専用ウェアを装備することで、新たな力が解放。
見た目の変化を楽しみながら、自分だけの戦術やプレイスタイルを追求できる。
●ついに集結する仲間たち
ヴィンセント・ヴァレンタイン、シド・ハイウインドが新たに操作キャラクターとして参戦する。華麗なガンアクションを操るヴィンセント、槍を駆使し地上と空中で自在に戦うシドが加わり、個性豊かな仲間たちがついに集結。それぞれ異なる戦闘スタイルや能力が、戦略の幅を大きく広げる。
■開発者メッセージ
本作の発表を記念して、「ファイナルファンタジーVII リメイク」シリーズ開発者のメッセージを公開。
●「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」 プロデューサー 北瀬佳範氏
1997年に誕生した『FINAL FANTASY VII』は長きにわたりファンの皆様に愛され、今や一つの「伝説」となりました。そんな皆様の熱い後押しを受け、2020年に始動したリメイクシリーズは、本作『FINAL FANTASY VII REVELATION』をもって、いよいよ至高のフィナーレを迎えます。この物語が辿り着く終着点には、この作品に向きあってきた私の30年間の想いを込めています。
しかし、この物語は我々開発者の手だけで完結するものではありません。プレイヤーである皆様が体験し、記憶に刻むことで、また一つ新たな「伝説」が完成します。私たちと皆様の想いの結実を、ぜひ皆様の目で見届けてください。
●「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」 ディレクター 浜口直樹氏
『FINAL FANTASY VII REVELATION』を、マルチプラットフォーム同時発売として発表できたことを、大変嬉しく思います。長きにわたりこの物語を信じ、支えてくださったファンの皆さんに、心より感謝しています。今作では「決意」をテーマに、星の運命を懸けた最後の戦いへ進むため、クラウドたちがそれぞれの想いと向きあい、歩みを重ねていきます。
シリーズ完結編として、これまで積み重ねてきた物語と感情のすべてを、最高の形で体験していただける作品としてお届けします。ぜひご期待ください。
●「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」 クリエイティブ・ディレクター 野村哲也氏
我々開発者が作って来た「FFVII」シリーズは長い時間を掛け、いくつもの外伝を経て来ました。きっとファンの皆さんの中にも、それぞれの思い描く「FFVII」の物語があると思います。それら含めすべての「FFVII」がこのリメイクシリーズという旅の終わりに収束して行く事を目標として来ました。
多くの期待と不安が入り交じるでしょうが、この旅は今後も忘れられない物語になると思います。長い間、一緒に旅を続けてくれてありがとうございました。
■完結編に向けて、シリーズ2作品をプレイしよう！ 前作プレイセーブデータ特典も
「ファイナルファンタジーVII リメイク」シリーズでは、第1作『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』、第2作『ファイナルファンタジーVII リバース』がPlayStation 5／Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Microsoft Store on Windows／Steam®／Epic Games Store）で発売中。
両タイトルには「ゲームブースト機能」が搭載されており、「HP・MPが常に満タンになる」などの強力なオプションを利用することで、プレイスピードが向上し、よりスムーズに物語を体験できる。
また、『ファイナルファンタジーVII リベレーション』プレイ時に、前作のセーブデータのある人は、それぞれ以下の特別な特典を受け取れる。未プレイの人は、ぜひ今からプレイして『FFVII リベレーション』プレイ時に豪華な特典を手に入れよう。
●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』（本編起動データ）
召喚マテリア：チョコボ＆モーグリ
●『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
召喚マテリア：フェニックス
※同一プラットフォームまたはハード本体に保存されたセーブデータが必要です。
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY VII REVELATION
（ファイナルファンタジーVII リベレーション）
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：
PlayStation 5／Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Microsoft Store on Windows／Steam／Epic Games Store）
発売日：2027年春予定
価格：未定
CERO：審査予定
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
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