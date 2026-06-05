このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

懐かしの名作も、話題の新作も。ファミコン世代のゲーム放浪記 第56回

“無人島で過ごしていた”せいでプレイできなかったゲーム「テイルズ オブ グレイセス エフ」今度こそやります

2026年06月05日 20時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Amazonで「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」をチェック
 

積みゲー、積ん読、積みプラモ……

　こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXbox 360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

　ゲーム、本、プラモ……。「積む」という作業があります。積みゲー、積ん読、積みプラモ。買ったけど触らない（触れない）。でも、買う。あれは未来の自分への贈り物であり、過去の自分から届く督促状でもあります。「セールだから」「限定版だから」「今買わないと後悔するから」と、購入ボタンを押した瞬間の自分はだいたい前向きなんですよね。

　そんな積みゲーの話題から、今回紹介するのは「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」です。AmazonではSwitch版が参考価格6,490円のところ、29%オフの4,594円で発売中です（6月5日現在）。

Amazonで「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」をチェック
 

積みゲーは、時を超えてこちらを見ている

　積みゲーには、賞味期限がありません。いや、正確にはあるのかもしれませんが、ゲーマーの心の中では平気で10年、15年と熟成されます。ワインなら高級品、ゲームなら罪悪感。棚やライブラリの奥からこちらを見つめてくる「あれ、まだやってないんですか？」という圧。ありますよね。あるんです。

　そんな積みゲー界の熟成銘柄のひとつが、私にとっての「テイルズ オブ グレイセス」でした。大元はWiiで発売されたタイトルで、その後、PS3向けに「テイルズ オブ グレイセス エフ」として登場。

　そして今回、現行機向けに「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」として帰ってきたわけです。つまり、Wiiで積み、PS3で積み、さらに時を越えてリマスターで再会するという、ゲーマー人生の反省文みたいな流れです。ゲームってすごいですね、こちらの未練までリマスターしてきます。

Amazonで「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」をチェック
 

“無人島で過ごす”でピンと来た方、たぶん同世代です

　私は「テイルズ オブ」シリーズを「ファンタジア」からずっと追いかけてきました。もちろん最新作の「アライズ」まで所有しています。所有しています、という言い方に若干の含みがあるのはお察しください。シリーズ愛はあります。ありますが、人生には仕事とか、締切とか、よくわからない繁忙期とか、なぜか無人島で過ごすことになる時期とかがあるわけです。

　「グレイセス」を最初に買った頃、私はテレビのディレクターをしていました。当時は無人島で過ごすことが多く、ゲームをじっくり遊ぶ時間がなかなか取れませんでした。さらっと書きましたが、よくよく考えると、そんな経験のある人ってそうそういませんよね。“無人島で過ごす”でピンと来た方は、たぶん同世代です。

　あの頃の労働環境、今思い返すとだいぶワイルドでした。ゲーム内の冒険より、現実のスケジュールのほうがよほどサバイバルでしたね……。

Amazonで「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」をチェック
 
次ページ：リマスター版は積みゲーマーへの救済措置である
 

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥176,566
2
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
3
【整備済み品】軽量薄型 ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第10世代Core i5 - メモリ 8GB - SSD 256GB - Webカメラ内蔵 - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - Win11搭載 - MS Office 2021
【整備済み品】軽量薄型 ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第10世代Core i5 - メモリ 8GB - SSD 256GB - Webカメラ内蔵 - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - Win11搭載 - MS Office 2021
￥49,800
4
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
5
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥109,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,656
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,532
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
7
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥1,437
8
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,203
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
10
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,519

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン