Razerのゲーミングデバイスを特別価格で購入できる「Razer Black Friday ’25」が11月19日から開催中だ。取扱店舗は全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ（一部店舗を除く）で、セール期間は12月1日23時59分まで。

本セールでは、話題の新製品に加えて、Razerの人気製品も多数ラインアップされている。注目製品は以下のとおりだ。

●Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless JP

通常価格：3万2980円 → セール価格：2万4700円（25.1％オフ）

●Razer Kitsune（PS5／PC対応）

通常価格：4万8800円 → セール価格：3万3880円（30.7％オフ）

●Razer BlackShark V2 HyperSpeed

通常価格：1万9980円 → セール価格：1万2980円（35％オフ）

●Razer Seiren V3 Mini

通常価格：8380円 → セール価格：5500円（34.4％オフ）

●Razer Basilisk V3 X HyperSpeed

通常価格：1万1880円 → セール価格：8480円（28.6％オフ）

SNSを見ると、「Razer製品を買うなら今しかない」「キタキタ!」と歓喜を示す投稿が見受けられた。

マウスやキーボード、コントローラー、マイクなどのRazer製ゲーミングデバイスがお得に買えるチャンス。12月1日まで開催中なので、欲しい製品があったら早めに購入しておくといいだろう。