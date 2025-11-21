【39％オフ】ゲームパッドならとりあえずこれ買え！ 「Razer Wolverine V2 Chroma（White）」が安い！ Amazonブラックフライデー
「Amazonブラックフライデー先行セール」が11月21日から開催中だ。
ここでは、RazerのPC＆Xbox用コントローラー「Razer Wolverine V2 Chroma（White）」を紹介しよう。
6個のマルチファンクションボタン搭載
Razer Wolverine V2 Chroma（White）はPCとXbox One、Xbox Series X|S用の有線コントローラー。
反応性の高い「Razerメカタクタイルアクションボタン」をはじめ、キー割り当てが可能な6個のマルチファンクションボタン、交換可能な親指スティックキャップなどが特徴だ。
通常価格は2万4750円だが、セール期間中は1万4980円（39％オフ）で販売されている（11月21日現在）。
Xboxはもちろん、PCゲームにも最適な本モデル。スティック・ボタンの感触や操作感を評価する一方、手のサイズが大きい人向けといった評価も見受けられる。PCゲームをコントローラーで遊びたい人、キー割り当てができるコントローラーが欲しい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Razer Wolverine V2 Chroma (White) PC&XBOX用コントローラー メカタクタイル アクションボタン 方向キーのボタン割り当て可能 6つのマルチファンクションボタン 集中連射 Choma Windows10/Xbox One/Xbox Series X|S/PC対応 【日本正規代理店保証品】 RZ06-04010200-R3M1
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この特集の記事
ゲーム【最大25％オフ】ソニー純正PS5コントローラーが安い。去年のセールで買った私が通ります Amazonブラックフライデー
ゲームAmazonブラックフライデーで「Pixio」のゲーミングディスプレーが最大70％オフ！
ゲーム【2万円切り】270Hzで勝利を掴もう！ ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが安い！ Amazonブラックフライデー
トピックスシャープの加湿空気清浄機が5000円オフ！買ったらまず“虚無清浄防止”のフィルター確認を Amazonブラックフライデー
ゲーム【35％オフ】「シヴィライゼーション VII」が安い！あと1ターン…が止まらない文明ストラテジーゲーム Amazonブラックフライデー
ゲーム【47％オフ】「ゴースト・オブ・ヨウテイ」コレクターズエディションが安い！Amazonブラックフライデー
トピックスRTX 5070（12GB）グラボが5000円引き！Amazonブラックフライデー
トピックス驚異の11万円引きも!? マイクロソフト「Surface」シリーズの値段がバグってる Amazonブラックフライデー
ゲーム【22％オフ】「ToHeart」が安い！ “泣きゲー”の決定版がAmazonブラックフライデーに
トピックス4Kテレビ レグザ、驚異の14万円引き！