「Amazonブラックフライデー先行セール」が11月21日から開催中だ。

ここでは、RazerのPC＆Xbox用コントローラー「Razer Wolverine V2 Chroma（White）」を紹介しよう。

6個のマルチファンクションボタン搭載

Razer Wolverine V2 Chroma（White）はPCとXbox One、Xbox Series X|S用の有線コントローラー。



反応性の高い「Razerメカタクタイルアクションボタン」をはじめ、キー割り当てが可能な6個のマルチファンクションボタン、交換可能な親指スティックキャップなどが特徴だ。



通常価格は2万4750円だが、セール期間中は1万4980円（39％オフ）で販売されている（11月21日現在）。

Xboxはもちろん、PCゲームにも最適な本モデル。スティック・ボタンの感触や操作感を評価する一方、手のサイズが大きい人向けといった評価も見受けられる。PCゲームをコントローラーで遊びたい人、キー割り当てができるコントローラーが欲しい人におすすめだ。