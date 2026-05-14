「Nintendo Switch Online利用券」の買い足しはAmazonがお得！ 値上げ前に駆け込めー

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任天堂のサブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」は、最大で1095日（3年間）まで延長・蓄積できます。2026年7月1日からは個人プラン（12ヵ月）の価格が2400円→3000円※と値上げされるので、少しでも安いうちに買い足しておくのが賢い選択です。

※一例。3ヵ月やファミリープランも同様に値上げされます（詳しくはコチラの記事を参照）

その際、利用券はどこで買うのが良いのでしょうか。ニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストア、家電量販店やコンビニで売っている「利用券カード」を購入するという手もあります。

しかし、実はAmazonで購入するとお得なんです。個人プラン（12ヵ月）を例にあげると、通常2400円のところ2376円で購入できるのです！

公式よりちょっとだけ安い

たかが24円（1％）、されど24円。この値上げラッシュが続く中、少しでも節約するのはとても大事です。浮いたお金でゲーム中に食べるおやつでも買いましょう。

決済がラク

Amazonを普段からよく使っている人なら、カートに入れて決済するだけで終わります。わざわざお店に行って利用券カードを買ってくる必要はありません。

安心の高評価

Amazonの評価は★4.5と高い水準。少しでも節約したい、ゲーム機本体にクレジットカードを登録したくないといったユーザーの多くがこちらで購入しています。

まとめ：Switchユーザーならマストバイ！

Nintendo Switch Onlineはオンラインプレイやセーブデータお預かり機能、Nintendo Musicといった外部アプリなどの利用に必須。Switchユーザーなら入らないという選択はほぼあり得ません。どんどん追加しちゃいましょう。

ただし、注意点として延長・蓄積できるのは最大1095日（3年間）まで。それを越えての延長はできませんし、利用券自身にも購入後150日以内に登録しないと無効になる期限が設定されています。

仮に未加入の人が4年分の利用券を買いだめしても、1年分の利用券は登録する前に失効してしまうので注意してください。

おススメしたいのは、普段は「自動更新で任せている人」です。その場合は確実に2年以上の空きがあるので、この機会に買い足しておくとお得ですよ！