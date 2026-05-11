Switch 2、値上げ発表で“衝動買い”発生 なだぎ武さんも「やってもうた…」
ちょっと前まで“普通に買える”ほど流通が安定していた「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」が、発売当初以来の“入手困難”な状況になっている。Amazon.co.jpやビックカメラ.comなどのECサイト、家電量販店などの店頭在庫も売り切れ続出だという。
この背景には、任天堂が5月8日に発表した値上げ告知の影響がある。4万9980円だった商品が5万9980円と1万円の値上げになるため、「今のうちに買っておかなきゃ！」と需要が一気に高まった形だ。なお、値上げは5月25日より実施される。
そんななか、お笑いタレントのなだぎ武さんは自身のXにて「やってもうた…」と告白。まだSwitch 2を持っていなかったので、一応見てみようとふらっと入ったヤマダ電機で在庫を発見。思わず買ってしまってから「ふらっと寄って買う金額やないで…」と冷静になって振り返っている。
やってもうた、、、— なだぎ武 (@nagi_nagio) May 10, 2026
持ってなかったし値上がり前のこのタイミングで有るかどうか一応見てみよかな…
と思ってふらっと入ったYAMADA電気にSwitch2の在庫がまだあったので思わず買ってしまった、、、🎮
今になってふらっと寄って買う金額やないで…と、血の気が引いてきてます…😰… pic.twitter.com/GKPEGQtECf
似た“衝動買い”の報告をあげている人が多くいるいっぽうで「今買うと1万円お得だが、買わなければ5万円得することに気付いた」などの声も。また、「キラータイトルが出るまで買わない」「ポケモン風波の同梱版に期待」「Switch Lite勢なので、廉価版の発表待ってます」という人もいた。
なお、なだぎ武さんの投稿では「なんかあったらオススメ教えてみて」とあり、ユーザーからは「トモダチコレクション わくわく生活」「ドラゴンクエストVII Reimagined」「KAMEN RIDER memory of heroez」「プラグマタ」「Öoo」「終天教団」などがオススメされていた。定番ソフトとしては「ゼルダの伝説」や「ぽこ あ ポケモン」なども候補にあがるだろう。
衝動買いした人たちには、せっかくなのでぜひ楽しいSwitch 2ライフを送ってもらいたい。
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