ちょっと前まで“普通に買える”ほど流通が安定していた「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」が、発売当初以来の“入手困難”な状況になっている。Amazon.co.jpやビックカメラ.comなどのECサイト、家電量販店などの店頭在庫も売り切れ続出だという。

この背景には、任天堂が5月8日に発表した値上げ告知の影響がある。4万9980円だった商品が5万9980円と1万円の値上げになるため、「今のうちに買っておかなきゃ！」と需要が一気に高まった形だ。なお、値上げは5月25日より実施される。

そんななか、お笑いタレントのなだぎ武さんは自身のXにて「やってもうた…」と告白。まだSwitch 2を持っていなかったので、一応見てみようとふらっと入ったヤマダ電機で在庫を発見。思わず買ってしまってから「ふらっと寄って買う金額やないで…」と冷静になって振り返っている。

似た“衝動買い”の報告をあげている人が多くいるいっぽうで「今買うと1万円お得だが、買わなければ5万円得することに気付いた」などの声も。また、「キラータイトルが出るまで買わない」「ポケモン風波の同梱版に期待」「Switch Lite勢なので、廉価版の発表待ってます」という人もいた。

なお、なだぎ武さんの投稿では「なんかあったらオススメ教えてみて」とあり、ユーザーからは「トモダチコレクション わくわく生活」「ドラゴンクエストVII Reimagined」「KAMEN RIDER memory of heroez」「プラグマタ」「Öoo」「終天教団」などがオススメされていた。定番ソフトとしては「ゼルダの伝説」や「ぽこ あ ポケモン」なども候補にあがるだろう。

衝動買いした人たちには、せっかくなのでぜひ楽しいSwitch 2ライフを送ってもらいたい。