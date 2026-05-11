え、これスーファミじゃね……？ Switch 2に対応する“レトロな”コントローラーを発見

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スーファミ型コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2に対応する「スーファミ型コントローラー」が販売中だ。価格は3980円。

本製品は名作ハード「スーパーファミコン」のコントローラーをモチーフにしたもので、Nintendo Switch/Switch 2とPCに対応している。ワイヤレス接続（PCは有線接続）のほか、ジャイロセンサーや振動機能、ターボ機能も装備。最大で4台まで接続でき、簡単操作で友達とすぐに遊べるという。

懐かしさが漂うデザイン

ユーザーレビューを見ると、「驚くほど軽い」「あの頃の操作感が戻ってきた」「スーファミ系タイトルを遊ぶのに最適」といった声が寄せられている。懐かしさを誘うスーファミ風のデザインがポイントになっているようだ。レトロなコントローラーが欲しい人におすすめできる。