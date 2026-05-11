Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第305回
Switch 2の画面出力が、ドック不要で可能になるUSB Type-C to HDMIケーブル！ 旅先や帰省先で使いやすい
2026年05月11日 18時00分更新
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Switch 2用のUSB-C to HDMIケーブルアダプターをチェック
Amazon.co.jpにて、AltaMomentの「USB-C to HDMIケーブルアダプター」が販売中だ。価格は2599円。
本製品は、HDMIケーブルとSwitchドックの機能を1本にまとめたHDMI to USB Type-Cケーブル。ケーブル一本でNintendo Switch 2の画面出力が可能としている。4K/60Hzの映像出力だけでなく100Wの急速充電もできるなど、ドック不要で遊べるところがポイントだ。
また、Nintendo Switch 2のみならず、Steam DeckやROG Ally、スマホ、ノートPCなどのデバイスもテレビやディスプレーに接続可能。
ケーブル一本でSwitch 2の画面出力が可能
ユーザーレビューを見ると、「Switch 2でもちゃんと使えた」「取り付けが簡単」「コンパクトで持ち運びやすいため、旅先や帰省先で助かる」といった声が寄せられている。出先でゲームを遊びたい人に最適な製品と言えるだろう。
旅行先や出張先でNintendo Switch 2を遊びたいけれど、ドックを持ち運ぶのがダルい……。そんな人にこそ、ケーブル一本で画面出力ができる本製品を押したい。
|Image from Amazon.co.jp
|AltaMoment Switch 2 ドック【2026新登場 Switch 2「22.1.0」対応】 テレビ出力 HDMI Type-C スイッチ2 ドック HDMI 4K60Hz映像出力/PD100W充電/直接にTV出力 USB-C to HDMIケーブルアダプタ Switch/Switch2/Switch OLED/Steam Deck/ROG Ally/ノートPC/スマホなどに対応 2M
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