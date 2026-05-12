ジージェネ「グレート・ジオング」発表で話題沸騰 オリキャラのキリシマお嬢様がいい表情
バンダイナムコエンターテインメントは5月11日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーションゲーム「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」において、5月13日より実装する新ガシャの内容を公開した。
5/13 新ユニット登場予告！— 【ジージェネ】SDガンダム ジージェネレーション エターナル【公式】 (@ggene_eternal) May 11, 2026
ユニット紹介PV
UR「アトラスガンダム(EX)」/UR「イオ・フレミング」
UR「グレート・ジオング(EX)」/UR「フローレンス・キリシマ」#ジージェネエターナルpic.twitter.com/2jy2jQGjSq
今回追加されるのは、攻撃型UR「アトラスガンダム(EX)」／UR「イオ・フレミング」、および支援型UR「グレート・ジオング(EX)」／UR「フローレンス・キリシマ」。ともに限定機体ではなく、恒常ユニットとなるようだ。
いまユーザーの間でアツい話題を呼んでいるのは、「グレート・ジオング(EX)」という特殊なオリジナル機体が出たことと、URパイロットに選ばれたのが「フローレンス・キリシマ」であることだ。
グレート・ジオングは、初代「機動戦士ガンダム」に登場した「ジオング」の後継機という設定。ジオング、アプサラスIII、ビグ・ザム、ビグロを合体させたような機体で、ロマンの詰まった究極の機体の1つとみなされている。
いっぽう、フローレンス・キリシマは初代「Gジェネレーション」から参戦している歴史あるオリジナルキャラクター。一見すると上品なお嬢様のようだが、戦闘時は表情と口調が一変するネタキャラとして親しまれてきた。
今回のPVでもその特徴は反映されており、「オマエをバラバラにしてやろうってんだよぉぉ！」と荒々しい口調でお叫びになられている。
ユーザーからは「キリシマはズルいｗ」「恒常だけど引くしかねぇ」「キリシマ嬢は誰も予想できなかった」「キリシマ嬢＆イオ・フレミングとかいうガンダム史に残るコンプラ違反コンビ」「こんだけ話題になるキリシマさん、もはやジージェネのヒロイン説ｗ」など、大いに盛り上がりを見せていた。
新たなガシャの実装は5月13日から。同時に「機動戦士ガンダム サンダーボルト」のイベントも開催されるので、お楽しみに。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
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