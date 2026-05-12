任天堂は5月12日、Nintendo Switch用ソフト「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」発売3年を記念して、新作amiibo「ミネルゴーレム」を発表した。9月17日に発売する。

これを読み込むことで、ゲーム内で冒険に役立つアイテムのほか、「特別なパラセールの生地」が手に入る。夜になると一部が光るギミックも仕込まれているとのこと。

また、amiibo自体も腕を動かせるタイプで、グニャグニャと曲げられるようになっている。お気に入りのポーズを作って飾るといいだろう。

これを受け、「ゼルダ無双 封印戦記」からミネルゴーレムに焦点を当てたショートトレーラーが公開。作中では非常に頼もしい存在として登場した。

ユーザーからは「3周年で嬉しいサプライズ！」「わざわざこの時期にミネルゴーレム…妙だな？」「お前、動くのか!?」「めちゃめちゃ待ったわ」「ついにキター！」と喜びの声が寄せられている。

お値段は4980円とほかに比べて少々お高め。マイニンテンドーストアにて、Nintendo Switch Online加入中の人のみ予約できる。準備ができ次第、全国のゲーム取扱店やオンラインショップでも順次開始するという。

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