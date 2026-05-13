「ポケモンGO」春の遠足がハードすぎる 7日間で42km歩いて限定ピカチュウ獲得
ナイアンティックは5月12日より、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて「春の遠足」イベントを開催した。期間は5月18日20時まで。
本イベントでは、パルデア地方より新たに「ヒラヒナ」「クエスパトラ」が登場するほか、ポケストップで得られるXPが2倍になったり、ふかそうちのタマゴのかえる距離が1/2になるなど、歩くことで得する内容となっている。
また、無料で楽しめる「タイムチャレンジ」では42km歩くことで、マラソンバイザーをつけた「ピカチュウ」と出会える。
ユーザーからは「42kmはハード過ぎて草」「期限なしにしてほしい距離」「1日6km、片道3kmを往復と考えればまぁ無理ではない？」「もう夏のような気温なんだが」「ほぼフルマラソン1回分」「遠足ってレベルじゃねーぞ！」などと悲鳴があがっていた。
いっぽうで「毎日6km程度歩いているので何とかなりそう」「ちょっと狂ったイベント大好物、頑張ります」「暇を持て余しているので、誰かの分を代わりに歩いてあげたい」など、前向きにとらえる声も。
5月16日には「モノズ」がたくさん出現するコミュニティ・デイ（復刻）も控えているので、そこで一気に距離を稼ぐのもアリかもしれない。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
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※基本プレイ無料＊一部ゲーム内課金あり。
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