『デジボク地球防衛軍2』デラックスエディションが過去最大割引！
D3PのPS5／PS4ソフトが最大87％オフ！PS Storeで「5月のお買い得セール」が開催中
ディースリー・パブリッシャーは5月13日、同社のPlayStation 5／PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeの「5月のお買い得セール」に提供しているラインアップを公開。セール期間は、2026年5月27日まで。
今回のセールでは、ゲーム本編＆DLCがすべて収録された『デジボク地球防衛軍2』デラックスエディションが過去最大割引に。新型巨大兵器が登場する追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」が含まれるほか、大尉やプロフェッサーなどの人気キャラもプレイアブル追加される。
さらに『地球防衛軍6』『サムライメイデン』各デラックスエディションや『あのゲー1+2』『夏色ハイスクル★青春白書』などバラエティ豊かなゲームソフトが超お買い得となっている。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳細はセールページか、下記の全セールタイトルリストを確認してほしい。
▼セールページ
https://www.d3p.co.jp/information/event/380/
■セール対象タイトル（一部）
▼『デジボク地球防衛軍2（略）』
・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
9980円 → 3493円（65％オフ） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2DXEDITION0
©2003-2024 D3PUBLISHER
©2003-2022 SANDLOT
©2019-2024 YUKE’S
▼『地球防衛軍6』
・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
1万2100円 → 4961円（59％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
9900円 → 4455円（55％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
▼『あのゲー1＋2（略）』
1980円 → 1386円（30％オフ）
https://store.playstation.com/product/UP3177-PPSA22107_00-THOSEGAMES120000
© D3PUBLISHER
■全セールタイトルリスト
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