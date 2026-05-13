『デジボク地球防衛軍2』デラックスエディションが過去最大割引！

ディースリー・パブリッシャーは5月13日、同社のPlayStation 5／PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeの「5月のお買い得セール」に提供しているラインアップを公開。セール期間は、2026年5月27日まで。

今回のセールでは、ゲーム本編＆DLCがすべて収録された『デジボク地球防衛軍2』デラックスエディションが過去最大割引に。新型巨大兵器が登場する追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」が含まれるほか、大尉やプロフェッサーなどの人気キャラもプレイアブル追加される。

さらに『地球防衛軍6』『サムライメイデン』各デラックスエディションや『あのゲー1+2』『夏色ハイスクル★青春白書』などバラエティ豊かなゲームソフトが超お買い得となっている。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳細はセールページか、下記の全セールタイトルリストを確認してほしい。

▼セールページ

https://www.d3p.co.jp/information/event/380/

■セール対象タイトル（一部）

▼『デジボク地球防衛軍2（略）』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

9980円 → 3493円（65％オフ） 過去最大割引！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2DXEDITION0

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE’S

▼『地球防衛軍6』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

1万2100円 → 4961円（59％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

9900円 → 4455円（55％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

▼『あのゲー1＋2（略）』

1980円 → 1386円（30％オフ）

https://store.playstation.com/product/UP3177-PPSA22107_00-THOSEGAMES120000

© D3PUBLISHER

■全セールタイトルリスト