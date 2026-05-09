【一家に一台】Nintendo Switch 2、Amazonなら公式よりお得

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任天堂のNintendo Switch 2は、もはや一家に一台ほしいと言えるレベルの人気ゲーム機です。Amazonでは、ソフトとセットで57,776円で販売されています（5月7日現在）。定価で買うより1100円ほど安あがりに。

その人気の秘訣はズバリ「専用ソフト」が多いから。最近発売・発表されたゲームで言うと「ぽこ あ ポケモン（3月5日発売）」、「ヨッシーとフカシギの図鑑（5月21日発売）」、「スプラトゥーン レイダース（7月23日発売）」などが挙げられます。これらは従来のNintendo Switchをはじめ、PlayStation 5やXbox Series X|S、PCでも遊べないので、それだけで買う動機になります。

そのうえで、ほかのゲーム機で売られている「PRAGMATA」や「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」なども遜色なく快適に遊べます。決してハイエンド機ではないものの、「もうこれはSwitch 2 でいいですね！」と言いたくなるちょうどいい性能のゲーム機。それがNintendo Switch 2なのです。

TVモードなら最大4K／60fps、携帯モードでもフルHDに対応して画質は十分。内蔵バッテリーは5220mAhで約2～6時間ほど連続稼働可能。独自のノイズキャンセル機能付きマイクで快適なボイスチャット環境まで提供。従来機との互換性も公式がバッチリフォローしており、遊ぶゲームには一生困りません。

専用ソフトが多い

任天堂が販売する「マリオ」「スプラトゥーン」「ポケットモンスター」などのIPはほかのプラットフォームには展開されない傾向にあり、本機でしか遊べません。

ほかのゲーム機のソフトも遊べることが多い

PlayStation 5やXbox Series X|Sなどほかのゲーム機で展開されるソフトは、性能差がネックとなってNintendo Switchでは販売されないことも多くありました。しかしSwitch 2ではハード性能が上がったことで、それらも遊べるように。

必要十分な“一生遊べる”ゲーム機

画質や音質は現代のゲーム水準に照らし合わせて必要十分。下位互換性も備え、壊れるまで一生遊べるほどの充実したラインナップが最大の魅力です。

まとめ：なにかゲーム機を買いたいなら迷わずコレ

おすすめしたいのは、「最近ゲームから離れてて何を買えばいいかわからない」という人です。よほど高グラフィックなゲームでない限りNintendo Switch 2で遊べることが多いので、間違いのない安心感があります。

別売りのUSBカメラを導入すれば、離れた友人や家族とビデオチャットしながら遊べるのも魅力の1つ。「マリオパーティー」などのゲームは人の反応を見て遊ぶのがやっぱり一番盛り上がりますからね。

リビングのTVで腰を据えて遊ぶもよし、ベッドで転がりながら携帯モードでゴロゴロ遊ぶもよし、会社や学校の行き帰りの最中ちょっと息抜きすることだってできちゃいます。いつでもどこでもなんでも遊べるゲーム機を、ぜひ手元に迎えてください。