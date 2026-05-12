「かっこいい」ドラクエ スマグロ“りゅうおう”装備、ドラクエウォーク民から羨望のまなざし
スクウェア・エニックスは5月12日、「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」にて初代「ドラゴンクエスト」（以下DQI）のイベントをアップデート。ついにりゅうおうと戦えるようになった。
限定ふくびきとして「りゅうおう」装備が新登場。必殺技「ベギラゴン」で横範囲の敵をまとめて攻撃できるほか、いきなりスキル「魔炎ボール」で攻防一体の構えを取れる。新ボスりゅうおうへの特効付きで、多くのプレイヤーがふくびきを回しているようだ。
そんななか、同じスクウェア・エニックスより配信中の位置情報ゲーム「ドラゴンクエストウォーク」をプレイしているユーザーからは「りゅうおう装備めっちゃ改善してる。むしろかっこいい」「ウォークのと全然違う！」「兜が…ネタじゃないだと!?」「ださくない！アツい！」「見た目がいいな、欲しくなる」など、羨望のまなざしが向けられていた。
というのも、「ウォーク」で初実装されたりゅうおう装備はネタ系の見た目をしており、お世辞にもかっこいいとは言えない見た目だったからだ。
のちに「闇の覇者りゅうおう」装備としてかっこいい系の装備が出たが、初出のインパクトは相当だったようでいまだ多くのドラクエウォーク民がネタにしている。
かっこいい「りゅうおう」装備ふくびきは、6月16日まで開催。「スマグロ」を遊んで、ぜひゲットを狙ってみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ
ジャンル：ローグライトRPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：KLabGames
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2026年4月21日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
Developed by KLabGames
※画面および映像はすべて開発中のものです。
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