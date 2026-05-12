スクウェア・エニックスは5月12日、「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」にて初代「ドラゴンクエスト」（以下DQI）のイベントをアップデート。ついにりゅうおうと戦えるようになった。

限定ふくびきとして「りゅうおう」装備が新登場。必殺技「ベギラゴン」で横範囲の敵をまとめて攻撃できるほか、いきなりスキル「魔炎ボール」で攻防一体の構えを取れる。新ボスりゅうおうへの特効付きで、多くのプレイヤーがふくびきを回しているようだ。

そんななか、同じスクウェア・エニックスより配信中の位置情報ゲーム「ドラゴンクエストウォーク」をプレイしているユーザーからは「りゅうおう装備めっちゃ改善してる。むしろかっこいい」「ウォークのと全然違う！」「兜が…ネタじゃないだと!?」「ださくない！アツい！」「見た目がいいな、欲しくなる」など、羨望のまなざしが向けられていた。

というのも、「ウォーク」で初実装されたりゅうおう装備はネタ系の見た目をしており、お世辞にもかっこいいとは言えない見た目だったからだ。

のちに「闇の覇者りゅうおう」装備としてかっこいい系の装備が出たが、初出のインパクトは相当だったようでいまだ多くのドラクエウォーク民がネタにしている。

かっこいい「りゅうおう」装備ふくびきは、6月16日まで開催。「スマグロ」を遊んで、ぜひゲットを狙ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ

ジャンル：ローグライトRPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：KLabGames

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2026年4月21日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

Developed by KLabGames

※画面および映像はすべて開発中のものです。