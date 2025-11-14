【速報】Amazonブラックフライデー、最新M4 MacBook Airも登場！

アマゾンジャパン（以下、アマゾン）は11月14日、2025年年末最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」を11月24日0時から12月1日23時59分までの8日間にわたって開催すると発表した。

年末恒例ビッグセールで「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」

2025年の「Amazon ブラックフライデー」では、「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」をテーマに、暮らしに役立つ日用品から、セールだからこそ手に入れたい憧れのアイテム、1年間がんばった自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりな商品を豊富に取りそろえ、特別価格で提供する。

11月14日に開催された記者発表会場で、セール対象商品が一部公開された。アスキー編集部が注目したのは、アップルのM4チップ搭載MacBook AirやA16搭載のiPad、AirPods 4、A17 Pro搭載のiPad miniといったアップル製品だ。

また、PS5 デジタル・エディションとディスクドライブに「メタファー：リファンタジオ」を同梱したセットも登場する！ これらの人気ガジェットが「いくらになるか!?」、いまから楽しみだ。

好評の先行セールも11月21日0時から11月23日23時59分までの3日間開催する。さらに、セールに登場する注目商品の展示や抽選会などを楽しめるイベント「Amazon Black Friday Market」を、11月21日から3日間限定で東京・六本木ヒルズアリーナにて開催する。

プライム会員は、対象アイテムの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できるほか、期間中はプライム会員ならではのお得なキャンペーンにも参加可能だ。

セールとあわせて注目のキャンペーン情報も公開された。「ポイントアップキャンペーン」では、期間中にエントリーのうえ、対象期間中に合計1万円（税込）以上注文すると、所定条件を満たした買い物に対して追加分のAmazonポイント（期間限定ポイント）を還元する。

ポイント還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでの買い物で最大+3％（通常還元率を含む）、おもちゃ用品購入で+6.5％、ブランドセレクション購入で+4％（注目ブランドはさらに+1％で合計+5％）となる。また、ポイントアップ対象者は抽選会へ自動エントリーとなり、最大10万ポイントが当たるチャンスもある。エントリー期間は11月14日10時30分から12月1日23時59分まで、買い物対象期間は11月21日0時から12月1日23時59分まで。

「Amazonスタンプラリー」は、エントリー後に商品の購入、マンガのシリーズ購読（デジタル版のみ対象）、プライム会員への登録（対象者のみ）などのアクションで4つのスタンプを集め、2000円（税込）以上の注文をすると、最大5万Amazonポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされる。応募期間は11月14日10時30分から12月4日23時59分まで。

「dポイント スタンプラリー」も実施する。ブラックフライデー終了までにdアカウントとAmazonアカウントを連携のうえ、買い物時にdポイントを利用すると、利用ポイントに応じて抽選で最大1万dポイント（期間・用途限定）が当たる。エントリー期間および買い物対象期間は11月14日10時30分から12月1日23時59分まで（買い物対象期間はスタンプによって異なる）。