ビックカメラ.com福袋、予約スタート！人気のタブレットやゲーム端末など全77種類

ビックカメラ.comは11月20日、「2026年新春福箱（福袋）」の受付を開始した。抽選制で、受付期間は2025年11月26日20時59分まで。今年のラインナップは、前回から11種類増の77種類だ。

PC、家電からアルコール類まで豊富にラインナップ

抽選予約の概要は以下のとおり。

受付期間：2025年11月20日8時～11月26日20時59分 当選発表：2025年12月4日17時頃よりメールで通知 購入期間：2025年12月5日9時～12月7日20時59分 応募条件： 2022年11月20日～ 2025年11月19日の期間中に、以下のいずれかの条件に該当しているビックカメラ.com会員 ・ビックカメラ.comでの購入履歴がある

・ビックカメラグループ店舗（ビックカメラ・ソフマップ・コジマ）で購入履歴があり、2025年11月19日までにビックカメラ・ビックカメラ.com会員登録、またはポイント共通利用手続きを済ませている 申込上限：1人3商品まで（同一商品の複数申込は無効） 配送予定日（一部地域を除く）： ・年内配送の商品：2025年12月13日

・正月配送の商品：2026年1月1日 支払い方法： ・クレジットカード

・PayPay

・d払い

・au PAY

・楽天ペイ

・メルペイ

・買取マネー

・ポイント払い

商品はタブレットやゲーム機などのIT・家電系にくわえて、ワインやウィスキーなどの酒類も取り扱う。11月20日現在、当選倍率がもっとも高いのは「響 21年 700ml」（6万500円／約44.5倍）、2位が「仕事も生活も充実！iPad 11インチ 128GB」（4万3800円／約42.8倍）だ。

また、前回に引き続き、「だから、世界に人の心の光を見せなけりゃならないんだろ！」（ガンプラ福箱／9980円）や「一般人も「歯が命」」（ホワイトニングセット／1万7800円）など、担当者の遊び心を感じる商品も複数ラインナップ。

締切間際はアクセスが集中する可能性もあるため、欲しい人は早めに申し込みを済ませておこう！