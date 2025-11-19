絶対便利！プリンターの“大掃除”セット登場

年賀状シーズンを前に、エレコムがプリンターの大掃除にぴったりの新商品「プリンタークリーニング3点セット」を発売した。直販価格は1680円。

本商品は給排紙ローラーに付着したホコリや紙粉、インク汚れを除去する「プリンタークリーニングシート」と、本体清掃用のウェットおよびドライタイプの「クリーニングティッシュ」をセットにしたもの。1セットで家庭用インクジェットプリンターの簡単なメンテナンスに対応できることが強みだ。

プリンタークリーニングシートは片面に特殊コーティングが施され、給紙口から通すだけで給排紙ローラーの清掃が可能。前面給紙と背面給紙の両方に対応しており、紙詰まりや2枚送り、出力紙の汚損など、給排紙ローラーの汚れに起因するトラブルを減らすことが期待できる。

ドライタイプのクリーニングティッシュは、プリンター表面の埃や指紋汚れの除去から仕上げ拭きまで幅広い用途に対応。3層構造の超極細分割繊維配合不織布が、拭き取った汚れをティッシュの中層に閉じ込める仕組みだ。

ウェットタイプのクリーニングティッシュは、ドライタイプにノンアルコールの洗浄液を染みこませた物で、水滴による拭き跡が残りにくく、クリアな仕上がりが特徴。液量を抑えた仕様で、プリンターの液晶ディスプレーにも使用できるという。