絶対便利！プリンターの“大掃除”セット登場

2025年11月19日 17時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

商品画像

　年賀状シーズンを前に、エレコムがプリンターの大掃除にぴったりの新商品「プリンタークリーニング3点セット」を発売した。直販価格は1680円。

　本商品は給排紙ローラーに付着したホコリや紙粉、インク汚れを除去する「プリンタークリーニングシート」と、本体清掃用のウェットおよびドライタイプの「クリーニングティッシュ」をセットにしたもの。1セットで家庭用インクジェットプリンターの簡単なメンテナンスに対応できることが強みだ。

　プリンタークリーニングシートは片面に特殊コーティングが施され、給紙口から通すだけで給排紙ローラーの清掃が可能。前面給紙と背面給紙の両方に対応しており、紙詰まりや2枚送り、出力紙の汚損など、給排紙ローラーの汚れに起因するトラブルを減らすことが期待できる。

プリンタークリーニングシートの使用イメージ

　ドライタイプのクリーニングティッシュは、プリンター表面の埃や指紋汚れの除去から仕上げ拭きまで幅広い用途に対応。3層構造の超極細分割繊維配合不織布が、拭き取った汚れをティッシュの中層に閉じ込める仕組みだ。

クリーニングティッシュ（ドライタイプ）の使用イメージ

　ウェットタイプのクリーニングティッシュは、ドライタイプにノンアルコールの洗浄液を染みこませた物で、水滴による拭き跡が残りにくく、クリアな仕上がりが特徴。液量を抑えた仕様で、プリンターの液晶ディスプレーにも使用できるという。

クリーニングティッシュ（ウェットタイプ）の使用イメージ

