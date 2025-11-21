このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第22回

アップル「Mac mini（M4）」1万円引き！Amazonブラックフライデー

2025年11月21日 13時20分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
販売ページのスクリーンショット

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、アップルの「Mac mini（M4）」が登場した。一部モデルが対象で、セール価格は8万4800円。

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　Mac mini（M4）は2024年に登場したMac miniの最新モデル。これまでのモデルより筐体を小型化した上で、USB-A端子の廃止とThunderbolt 4への対応などを盛り込んだ意欲的な製品だ。

　セール対象はいわゆる”梅”モデル（10コアCPU／GPU＋16GBメモリー＋256GBストレージ）で、参考価格からの割引率は11%。激安とまではいえないが、同モデルを狙っている人は、この機会に購入を検討するのも悪くないだろう。

Image from Amazon.co.jp
Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
Amazonブラックフライデーで「Mac mini（M4）」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中