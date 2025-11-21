アップル「Mac mini（M4）」1万円引き！Amazonブラックフライデー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、アップルの「Mac mini（M4）」が登場した。一部モデルが対象で、セール価格は8万4800円。

Mac mini（M4）は2024年に登場したMac miniの最新モデル。これまでのモデルより筐体を小型化した上で、USB-A端子の廃止とThunderbolt 4への対応などを盛り込んだ意欲的な製品だ。

セール対象はいわゆる”梅”モデル（10コアCPU／GPU＋16GBメモリー＋256GBストレージ）で、参考価格からの割引率は11%。激安とまではいえないが、同モデルを狙っている人は、この機会に購入を検討するのも悪くないだろう。