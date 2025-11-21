【最大37%オフ】アップル「Apple Watch Series 10」が安い！　Amazonブラックフライデー

Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第19回
11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、「Apple Watch Series 10（GPS + Cellularモデル）」が登場した。気になるセール価格は6万2000円から。
セール対象の主なラインナップは以下のとおり（価格と在庫は記事執筆時点のもの）。
●42mm／GPS + Cellularモデル
|Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmシルバーアルミニウムケースとブルークラウドスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能
・シルバーアルミニウムケースとブルークラウドスポーツループ：6万5000円（1万800円オフ）
・ローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループ：6万5000円（1万800円オフ）
・ゴールドチタニウムケースとスターライトスポーツバンド（M／L）：9万円（1万9800円オフ）
・ナチュラルチタニウムケースとストーングレイスポーツバンド（M／L）：9万円（1万9800円オフ）
●46mm／GPS + Cellularモデル
|Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 46mmゴールドチタニウムケースとスターライトスポーツバンド - M/Lを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェルネスアプ リと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能
・ゴールドチタニウムケースとゴールドミラネーゼループ（S／M）：9万6000円（2万9800円オフ）
・スレートチタニウムケースとスレートミラネーゼループ（S／M）：9万6000円（2万9800円オフ）
・スレートチタニウムケースとスレートミラネーゼループ（M／L）：9万円（3万5800円オフ）
・ローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループ：6万2000円（1万8800円オフ）
・ジェットブラックアルミニウムケースとインクスポーツループ：6万4000円（1万6800円オフ）
・ゴールドチタニウムケースとスターライトスポーツバンド（S／M）：9万円（1万7800円オフ）
・シルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド（S／M）：6万2000円（1万8800円オフ）
・ゴールドチタニウムケースとスターライトスポーツバンド（M／L）：7万4800円（4万3000円オフ）
・シルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド（M／L）：6万2000円（1万8800円オフ）
・ローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド（M／L）：6万4000円（1万6800円オフ）
Apple Watch Series 10を狙っている人には、絶好のチャンス！気になる人は今すぐAmazonをチェックしよう。
