Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第19回

【最大37%オフ】アップル「Apple Watch Series 10」が安い！　Amazonブラックフライデー

2025年11月21日 12時25分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

販売ページのスクリーンショット

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、「Apple Watch Series 10（GPS + Cellularモデル）」が登場した。気になるセール価格は6万2000円から。

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　セール対象の主なラインナップは以下のとおり（価格と在庫は記事執筆時点のもの）。

●42mm／GPS + Cellularモデル

Image from Amazon.co.jp
Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmシルバーアルミニウムケースとブルークラウドスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能

・シルバーアルミニウムケースとブルークラウドスポーツループ：6万5000円（1万800円オフ）
・ローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループ：6万5000円（1万800円オフ）
・ゴールドチタニウムケースとスターライトスポーツバンド（M／L）：9万円（1万9800円オフ）
・ナチュラルチタニウムケースとストーングレイスポーツバンド（M／L）：9万円（1万9800円オフ）

●46mm／GPS + Cellularモデル

Image from Amazon.co.jp
Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 46mmゴールドチタニウムケースとスターライトスポーツバンド - M/Lを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェルネスアプ リと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能

・ゴールドチタニウムケースとゴールドミラネーゼループ（S／M）：9万6000円（2万9800円オフ）
・スレートチタニウムケースとスレートミラネーゼループ（S／M）：9万6000円（2万9800円オフ）
・スレートチタニウムケースとスレートミラネーゼループ（M／L）：9万円（3万5800円オフ）
・ローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループ：6万2000円（1万8800円オフ）
・ジェットブラックアルミニウムケースとインクスポーツループ：6万4000円（1万6800円オフ）
・ゴールドチタニウムケースとスターライトスポーツバンド（S／M）：9万円（1万7800円オフ）
・シルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド（S／M）：6万2000円（1万8800円オフ）
・ゴールドチタニウムケースとスターライトスポーツバンド（M／L）：7万4800円（4万3000円オフ）
・シルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド（M／L）：6万2000円（1万8800円オフ）
・ローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド（M／L）：6万4000円（1万6800円オフ）

　Apple Watch Series 10を狙っている人には、絶好のチャンス！気になる人は今すぐAmazonをチェックしよう。

Amazon Black FridayでApple Watch Series 10（GPS + Cellularモデル）を入手

