RTX 5070（12GB）グラボが5000円引き！Amazonブラックフライデー

11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、MSIの「GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC」が登場した。セール価格は8万2800円。参考価格の6%オフ（5113円引き）だ。

主なスペックは以下のとおり。