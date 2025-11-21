Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第30回
RTX 5070（12GB）グラボが5000円引き！Amazonブラックフライデー
2025年11月21日 16時20分更新
11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、MSIの「GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC」が登場した。セール価格は8万2800円。参考価格の6%オフ（5113円引き）だ。
主なスペックは以下のとおり。
●MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC
グラフィックプロセッサー：NVIDIA GeForce RTX 5070
GPUコア数：6144
ブーストクロック：2542MHz
Extreme Performance : 2557MHz（MSI Center）
グラフィックメモリー：12GB（GDDR7）
インターフェース：PCIe 5.0
映像出力：DisplayPort x 3／HDMI x 1
最大解像度：7680 x 4320
最大同時映像出力数：4画面
補助電源コネクター：16-pin x 1
冷却ファン：2個
消費電力：250W（推奨電源 650W以上）
サイズ：236 x 126 x 50mm
|MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC グラフィックスボード VD9071
