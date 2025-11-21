このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第30回

RTX 5070（12GB）グラボが5000円引き！Amazonブラックフライデー

2025年11月21日 16時20分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
販売ページ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、MSIの「GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC」が登場した。セール価格は8万2800円。参考価格の6%オフ（5113円引き）だ。

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　主なスペックは以下のとおり。

●MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC

グラフィックプロセッサー：NVIDIA GeForce RTX 5070
GPUコア数：6144
ブーストクロック：2542MHz
Extreme Performance : 2557MHz（MSI Center）
グラフィックメモリー：12GB（GDDR7）
インターフェース：PCIe 5.0
映像出力：DisplayPort x 3／HDMI x 1
最大解像度：7680 x 4320
最大同時映像出力数：4画面
補助電源コネクター：16-pin x 1
冷却ファン：2個
消費電力：250W（推奨電源 650W以上）
サイズ：236 x 126 x 50mm

Image from Amazon.co.jp
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC グラフィックスボード VD9071
AmazonブラックフライデーでMSI「GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC」を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン