4Kテレビ レグザ、驚異の14万円引き！
2025年11月21日 16時10分更新
11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、4K液晶テレビ「レグザ 65Z570L」が登場した。セール価格は11万6000円。参考価格の56%オフ、14万8000円引きの大盤振る舞いだ！
レグザ 65Z570Lは2022年発売の65型4K液晶テレビ。スムーズで美しい映像表現を実現する直下型倍速パネルと、Dolby Atmosに対応した立体音響システムにより、美しい映像と立体感のある音を楽しめることが売りだ。
|レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル)
テレビチューナーに加えてスマートテレビ機能も搭載しており、ネットに繋げばYouTubeやNetflixなどの動画配信サービスも大画面で利用可能。さらにiPhone／iPadからの映像、音声を無線で受信できる「AirPlay 2」や、ゲームプレーに最適化された「ゲームモード」など、一般家庭で必要とされそうな機能は概ねカバーしている。
どのテレビを買うか迷ったときの選択肢としても、悪くない製品だ。
