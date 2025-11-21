このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第25回

4Kテレビ レグザ、驚異の14万円引き！

2025年11月21日 16時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、4K液晶テレビ「レグザ 65Z570L」が登場した。セール価格は11万6000円。参考価格の56%オフ、14万8000円引きの大盤振る舞いだ！

　レグザ 65Z570Lは2022年発売の65型4K液晶テレビ。スムーズで美しい映像表現を実現する直下型倍速パネルと、Dolby Atmosに対応した立体音響システムにより、美しい映像と立体感のある音を楽しめることが売りだ。

レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル)

　テレビチューナーに加えてスマートテレビ機能も搭載しており、ネットに繋げばYouTubeやNetflixなどの動画配信サービスも大画面で利用可能。さらにiPhone／iPadからの映像、音声を無線で受信できる「AirPlay 2」や、ゲームプレーに最適化された「ゲームモード」など、一般家庭で必要とされそうな機能は概ねカバーしている。

　どのテレビを買うか迷ったときの選択肢としても、悪くない製品だ。

