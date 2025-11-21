シャープの加湿空気清浄機が5000円オフ！買ったらまず“虚無清浄防止”のフィルター確認を　Amazonブラックフライデー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、シャープの「加湿空気清浄機 KC-S50W-W」が登場した。気になるお値段は、参考価格から5180円オフの1万9800円だ。

KC-S50W-Wは、シャープ独自の空気浄技術「プラズマクラスター7000」を搭載した製品。1台で空気清浄と加湿の両方をカバーできるため、ワンルームなど、スペースが限られた部屋とも相性が良いことが魅力だ。

空気清浄機能の適用床面積は23畳程度まで（推奨は13畳まで）で、最大加湿量は500ml/h。給水タンクはハンドルとスタンド機構が付いており、給水や手入れに配慮した設計となっている。

空気清浄機や加湿器の購入を考えている人は、この機会にぜひAmazonをチェックしてみよう。

なお、新品の空気清浄機では、使用前にユーザーが本体を開け、フィルターの梱包を剥がす仕様となっていることが一般的だ。この作業を忘れると、最悪の場合、年単位で虚無を清浄することになるため気を付けたい。