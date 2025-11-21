Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第33回
シャープの加湿空気清浄機が5000円オフ！買ったらまず“虚無清浄防止”のフィルター確認を Amazonブラックフライデー
2025年11月21日 17時40分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、シャープの「加湿空気清浄機 KC-S50W-W」が登場した。気になるお値段は、参考価格から5180円オフの1万9800円だ。
KC-S50W-Wは、シャープ独自の空気浄技術「プラズマクラスター7000」を搭載した製品。1台で空気清浄と加湿の両方をカバーできるため、ワンルームなど、スペースが限られた部屋とも相性が良いことが魅力だ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h
空気清浄機能の適用床面積は23畳程度まで（推奨は13畳まで）で、最大加湿量は500ml/h。給水タンクはハンドルとスタンド機構が付いており、給水や手入れに配慮した設計となっている。
空気清浄機や加湿器の購入を考えている人は、この機会にぜひAmazonをチェックしてみよう。
なお、新品の空気清浄機では、使用前にユーザーが本体を開け、フィルターの梱包を剥がす仕様となっていることが一般的だ。この作業を忘れると、最悪の場合、年単位で虚無を清浄することになるため気を付けたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第36回
ゲーム【最大25％オフ】ソニー純正PS5コントローラーが安い。去年のセールで買った私が通ります Amazonブラックフライデー
-
第35回
ゲームAmazonブラックフライデーで「Pixio」のゲーミングディスプレーが最大70％オフ！
-
第35回
ゲーム【2万円切り】270Hzで勝利を掴もう！ ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが安い！ Amazonブラックフライデー
-
第34回
ゲーム【39％オフ】ゲームパッドならとりあえずこれ買え！ 「Razer Wolverine V2 Chroma（White）」が安い！ Amazonブラックフライデー
-
第32回
ゲーム【35％オフ】「シヴィライゼーション VII」が安い！あと1ターン…が止まらない文明ストラテジーゲーム Amazonブラックフライデー
-
第31回
ゲーム【47％オフ】「ゴースト・オブ・ヨウテイ」コレクターズエディションが安い！Amazonブラックフライデー
-
第30回
トピックスRTX 5070（12GB）グラボが5000円引き！Amazonブラックフライデー
-
第29回
トピックス驚異の11万円引きも!? マイクロソフト「Surface」シリーズの値段がバグってる Amazonブラックフライデー
-
第28回
ゲーム【22％オフ】「ToHeart」が安い！ “泣きゲー”の決定版がAmazonブラックフライデーに
-
第27回
トピックス4Kテレビ レグザ、驚異の14万円引き！
- この連載の一覧へ