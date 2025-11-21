このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第33回

シャープの加湿空気清浄機が5000円オフ！買ったらまず“虚無清浄防止”のフィルター確認を　Amazonブラックフライデー

2025年11月21日 17時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

販売ページ

　11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、シャープの「加湿空気清浄機 KC-S50W-W」が登場した。気になるお値段は、参考価格から5180円オフの1万9800円だ。

　KC-S50W-Wは、シャープ独自の空気浄技術「プラズマクラスター7000」を搭載した製品。1台で空気清浄と加湿の両方をカバーできるため、ワンルームなど、スペースが限られた部屋とも相性が良いことが魅力だ。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h

　空気清浄機能の適用床面積は23畳程度まで（推奨は13畳まで）で、最大加湿量は500ml/h。給水タンクはハンドルとスタンド機構が付いており、給水や手入れに配慮した設計となっている。

　空気清浄機や加湿器の購入を考えている人は、この機会にぜひAmazonをチェックしてみよう。

　なお、新品の空気清浄機では、使用前にユーザーが本体を開け、フィルターの梱包を剥がす仕様となっていることが一般的だ。この作業を忘れると、最悪の場合、年単位で虚無を清浄することになるため気を付けたい。

Amazonブラックフライデーで「シャープ加湿空気清浄機 KC-S50W-W」」を入手

