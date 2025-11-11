【ブラックフライデー】Snapdragon 8 Elite搭載機が7万5980円……！ セール品多数

シャオミ・ジャパンは、11月21日（金）12時から「Xiaomi ブラックフライデー2025」を同社ECサイトや、Xiaomi Storeなどで開催することを発表（12月1日（月）まで）。ハイエンドスマホが30％オフなど、同社の多彩なラインアップが大幅割引される。

まず目玉的存在なのが、ライカクアッドカメラを搭載した「Xiaomi 15 Ultra」。文句なしの最強クラスのカメラスマホが20％オフの15万9840円に（16GB＋1TB）。また、コンパクトで使いやすいサイズがうれしい「Xiaomi 15」（12GB＋512GB）は30％オフの9万6600円に。最新モデルのXiaomi 15T Pro／Xiaomi 15Tはイヤホンやモバイルバッテリーがプレゼント。

さらにSnapdragon 8 Eliteを搭載しながら、10万円を切ることが話題になった「POCO F7 Ultra」（12GB＋256GB）は24％オフの7万5980円！ POCOシリーズはいずれも大幅割引で、スマホゲーム用に端末を探している人はチャンスと言える。

そのほかにもタブレット、ウェアラブル、テレビ、家電と注目製品は多数。合わせてチェックするといいだろう。

