このページの本文へ

【ブラックフライデー】Snapdragon 8 Elite搭載機が7万5980円……！ セール品多数

2025年11月11日 15時00分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　シャオミ・ジャパンは、11月21日（金）12時から「Xiaomi ブラックフライデー2025」を同社ECサイトや、Xiaomi Storeなどで開催することを発表（12月1日（月）まで）。ハイエンドスマホが30％オフなど、同社の多彩なラインアップが大幅割引される。

シャオミ

　まず目玉的存在なのが、ライカクアッドカメラを搭載した「Xiaomi 15 Ultra」。文句なしの最強クラスのカメラスマホが20％オフの15万9840円に（16GB＋1TB）。また、コンパクトで使いやすいサイズがうれしい「Xiaomi 15」（12GB＋512GB）は30％オフの9万6600円に。最新モデルのXiaomi 15T Pro／Xiaomi 15Tはイヤホンやモバイルバッテリーがプレゼント。

　さらにSnapdragon 8 Eliteを搭載しながら、10万円を切ることが話題になった「POCO F7 Ultra」（12GB＋256GB）は24％オフの7万5980円！　POCOシリーズはいずれも大幅割引で、スマホゲーム用に端末を探している人はチャンスと言える。

　そのほかにもタブレット、ウェアラブル、テレビ、家電と注目製品は多数。合わせてチェックするといいだろう。

シャオミ
シャオミ
シャオミ
シャオミ
シャオミ
シャオミ
■Amazon.co.jpで購入
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン