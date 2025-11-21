アップル「AirPods 4」最大5000円引き！Amazonブラックフライデー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、アップルの「AirPods 4」が登場した。セール価格は1万7700円から。

AirPods 4はアップルの完全ワイヤレスイヤホン。ラインナップは通常モデルとアクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載モデルの2種類で、いずれも「パーソナライズされた空間オーディオ」と「ダイナミックヘッドトラッキング」に対応。ANC搭載モデルでは、「外部音取り込み」や「適応型オーディオ」といった機能も利用可能だ。

充電ケース込みの最長再生時間は、どちらのモデルも30時間となっている。

セール価格は、通常モデルが参考価格から19%オフの1万7700円、ANC搭載モデルが同じく17%オフの2万4800円。

アップル製品と相性が良いデバイスなので、iPhoneだけでなく、iPadやMacユーザーにもお勧めの逸品だ。