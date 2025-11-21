このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第21回

アップル「AirPods 4」最大5000円引き！Amazonブラックフライデー

2025年11月21日 12時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

販売ページのスクリーンショット

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、アップルの「AirPods 4」が登場した。セール価格は1万7700円から。

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　AirPods 4はアップルの完全ワイヤレスイヤホン。ラインナップは通常モデルとアクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載モデルの2種類で、いずれも「パーソナライズされた空間オーディオ」と「ダイナミックヘッドトラッキング」に対応。ANC搭載モデルでは、「外部音取り込み」や「適応型オーディオ」といった機能も利用可能だ。

　充電ケース込みの最長再生時間は、どちらのモデルも30時間となっている。

　セール価格は、通常モデルが参考価格から19%オフの1万7700円、ANC搭載モデルが同じく17%オフの2万4800円。

Image from Amazon.co.jp
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
Image from Amazon.co.jp
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

　アップル製品と相性が良いデバイスなので、iPhoneだけでなく、iPadやMacユーザーにもお勧めの逸品だ。

Amazonブラックフライデーで「AirPods 4（ANC搭載モデル）」を入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

