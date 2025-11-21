Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第21回
アップル「AirPods 4」最大5000円引き！Amazonブラックフライデー
2025年11月21日 12時50分更新
11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、アップルの「AirPods 4」が登場した。セール価格は1万7700円から。
AirPods 4はアップルの完全ワイヤレスイヤホン。ラインナップは通常モデルとアクティブノイズキャンセリング（ANC）搭載モデルの2種類で、いずれも「パーソナライズされた空間オーディオ」と「ダイナミックヘッドトラッキング」に対応。ANC搭載モデルでは、「外部音取り込み」や「適応型オーディオ」といった機能も利用可能だ。
充電ケース込みの最長再生時間は、どちらのモデルも30時間となっている。
セール価格は、通常モデルが参考価格から19%オフの1万7700円、ANC搭載モデルが同じく17%オフの2万4800円。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
|Image from Amazon.co.jp
|Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
アップル製品と相性が良いデバイスなので、iPhoneだけでなく、iPadやMacユーザーにもお勧めの逸品だ。
