Amazonブラックフライデーは来週金曜21日0時～ iPadにiPhone、PS5もヤバい価格に!?

今年もブラックフライデーの季節！ Amazonはブラックフライデーを11月24日（月）～12月1日（月）の期間に開催することをサイト上で告知。さらに先行セールは11月21日（金）0時から開始する。

対象期間中（先行セールを含む）に1万円以上買い物することで、ポイント還元率がアップ。さらに抽選で最大10万ポイントが当たるキャンペーンも予定されており、キャンペーンへのエントリー受付もすでに開始。一部対象製品もすでに予告されている。

目玉としてはやはりアップル製品か。iPad／iPad Air／iPad miniにM4搭載MacBook Airが21日から、iPhone 16は24日からセールを予定。そのほかにも多数の注目セール品があると考えられるので、期待して待ちたい！