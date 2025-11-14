このページの本文へ

Amazonブラックフライデーは来週金曜21日0時～ iPadにiPhone、PS5もヤバい価格に!?

2025年11月14日 11時20分更新

文● 二子／ASCII

　今年もブラックフライデーの季節！　Amazonはブラックフライデーを11月24日（月）～12月1日（月）の期間に開催することをサイト上で告知。さらに先行セールは11月21日（金）0時から開始する。

早くも1週間後に開始のAmazonブラックフライデー

　対象期間中（先行セールを含む）に1万円以上買い物することで、ポイント還元率がアップ。さらに抽選で最大10万ポイントが当たるキャンペーンも予定されており、キャンペーンへのエントリー受付もすでに開始。一部対象製品もすでに予告されている。

　目玉としてはやはりアップル製品か。iPad／iPad Air／iPad miniにM4搭載MacBook Airが21日から、iPhone 16は24日からセールを予定。そのほかにも多数の注目セール品があると考えられるので、期待して待ちたい！

PS5も気になるところ！

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)
Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4)
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー:リファンタジオ セット【Amazon.co.jp限定】 オリジナル壁紙 配信
 

