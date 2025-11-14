Amazonブラックフライデーは来週金曜21日0時～ iPadにiPhone、PS5もヤバい価格に!?

今年もブラックフライデーの季節！ Amazonはブラックフライデーを11月24日（月）～12月1日（月）の期間に開催することをサイト上で告知。さらに先行セールは11月21日（金）0時から開始する。
対象期間中（先行セールを含む）に1万円以上買い物することで、ポイント還元率がアップ。さらに抽選で最大10万ポイントが当たるキャンペーンも予定されており、キャンペーンへのエントリー受付もすでに開始。一部対象製品もすでに予告されている。
目玉としてはやはりアップル製品か。iPad／iPad Air／iPad miniにM4搭載MacBook Airが21日から、iPhone 16は24日からセールを予定。そのほかにも多数の注目セール品があると考えられるので、期待して待ちたい！
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)
|Image from Amazon.co.jp
|Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4)
|Image from Amazon.co.jp
|PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー:リファンタジオ セット【Amazon.co.jp限定】 オリジナル壁紙 配信
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります