“国鉄の香りがムンムンする”石鹸、JRE MALLで販売中

TRAINIART JRE MALL店では11月18日現在、国鉄型車両の車内の香りをイメージした「国鉄の香り石鹸【COQTEZ】」シリーズを販売している。価格は1650円から。JR東日本の公式Xアカウントが認める、”国鉄の香りがムンムンする石鹸”だ。

本商品は旧国鉄の電車内などに漂っていたノスタルジックな香りを楽しめる、手作りの無添加石鹸。厳選された天然精油を使用した香料を配合しており、洗顔にくわえて、風呂で体を洗う際に使えるという。

ラインナップは全11種類で、外箱は国鉄型通勤電車の塗色や寝台特急のマークなどをあしらったデザインを採用。

懐かしい「あの頃」を思い出すもよし、自分が生まれる前の「あの時代」に思いを馳せるもよし、楽しみ方は無限大だ。