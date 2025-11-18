このページの本文へ

“国鉄の香りがムンムンする”石鹸、JRE MALLで販売中

2025年11月18日 17時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

国鉄の香り石鹸（オレンジバーミリオン箱）【COQTEZ】の外箱

「国鉄の香り石鹸（オレンジバーミリオン箱）【COQTEZ】」TRAINIART JRE MALL店より

　TRAINIART JRE MALL店では11月18日現在、国鉄型車両の車内の香りをイメージした「国鉄の香り石鹸【COQTEZ】」シリーズを販売している。価格は1650円から。JR東日本の公式Xアカウントが認める、”国鉄の香りがムンムンする石鹸”だ。

　本商品は旧国鉄の電車内などに漂っていたノスタルジックな香りを楽しめる、手作りの無添加石鹸。厳選された天然精油を使用した香料を配合しており、洗顔にくわえて、風呂で体を洗う際に使えるという。

　ラインナップは全11種類で、外箱は国鉄型通勤電車の塗色や寝台特急のマークなどをあしらったデザインを採用。

　懐かしい「あの頃」を思い出すもよし、自分が生まれる前の「あの時代」に思いを馳せるもよし、楽しみ方は無限大だ。

●「国鉄の香り石鹸 COQTEZ」シリーズ

■国鉄の香り石鹸

国鉄車両の車内で香っていた芳香で心地よく、さわやかな印象の安らぐ香り

国鉄の香り石鹸の本体
国鉄の香り石鹸のラインナップ

・オレンジバーミリオン箱：1650円
・カナリア箱：1650円
・スレートグリーン箱：1650円
・ウグイス箱：1650円
・スカイブルー箱：1650円
・エメラルドグリーン箱：1650円
・シューティングスターA箱（寝台特急マーク）：1650円
・シューティングスターB箱（寝台急行マーク）：1650円

■旧国の香り石鹸

旧型国電の木製床による「郷愁＋リラックス」をイメージした香り

・ぶどう色箱：1650円
・クモハ73箱：1650円

■その他

ローカル線の駅で感じる爽やかな夏草と線路の匂い

・線路の香り石鹸：1870円

 

■関連サイト

