このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第29回

驚異の11万円引きも!? マイクロソフト「Surface」シリーズの値段がバグってる　Amazonブラックフライデー

2025年11月21日 16時20分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
販売ページのスクリーンショット（Surface Pro 第11世代）

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、マイクロソフトの「Surface」シリーズが登場。11月21日14時30分現在、プライム会員なら参考価格から11万円以上値引きされたモデルも選択可能だ。色々な意味でヤバいセールを見逃すな！

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　セール対象の主なラインナップは以下のとおり（価格と在庫は記事執筆時点のもの）。

●ブラックフライデー先行セール

Image from Amazon.co.jp
【Microsoft ストア限定】2点セット: マイクロソフト Surface Laptop Go 3 / Office H&B 2021 搭載 / 12.4インチ /第12世代 Core-i5 /8GB/256GB / アイスブルー XK1-00063 + マイクロソフト Surface アーク マウス ブラック CZV-00103

■Surface Laptopシリーズ

・Surface Laptop Go 3（12.4型／第12世代Core-i5／8GB＋256GB／アイスブルー）＋ Surface Arc Mouse（ブラック）：11万7495円（2万7305円オフ）
・Surface Laptop 第7世代（13.8型／Snapdragon X Plus／16GB＋512GB／プラチナ）+ Surface Arc Mouse（グレー）：19万7012円（5万8848円オフ）

■Surface Proシリーズ

・Surface Pro 12インチ（12型／Snapdragon X Plus／16GB＋256GB／プラチナ）+ Surface Pro 12インチ キーボード（スリムペン付き／ストーングレー）：16万円（3万4260円オフ）
・Surface Pro 12インチ（12型／Snapdragon X Plus／16GB＋512GB／バイオレット）＋Surface Pro 12インチ キーボード（スリムペン付き／バイオレット）：16万9000円（4万600円オフ）
・Surface Pro 第11世代（13型／Snapdragon X Plus／16GB＋512GB／プラチナ）+Surface Proキーボード（ブラック）：20万3873円（6万897円オフ）
・Surface Pro 第11世代（13型／Snapdragon X Plus／16GB＋512GB／サファイア）+Surface Proキーボード（ペン収納＋スリムペン付き／サファイア）：20万3873円（6万897円オフ）

●ブラックフライデープライムセール（Amazonプライム会員限定）

Image from Amazon.co.jp
【マイクロソフト 公式ストア限定】Surface Pro（第 11 世代） 13インチ Snapdragon X Elite 64GB 1TB ブラック OLED EP2-25108

■Surface Proシリーズ

・Surface Pro 第11世代（13型OLED／Snapdragon X Elite／64GB＋1TB／ブラック）：34万1385円（11万3795円オフ）

　Surfaceシリーズを狙っている人には、絶好のチャンス！気になる人は今すぐAmazonをチェックしよう。

Amazonブラックフライデーで「Surface Laptop Go 3＋ Surface Arc Mouse」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン