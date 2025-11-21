Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第29回
驚異の11万円引きも!? マイクロソフト「Surface」シリーズの値段がバグってる Amazonブラックフライデー
2025年11月21日 16時20分更新
11月24日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに、マイクロソフトの「Surface」シリーズが登場。11月21日14時30分現在、プライム会員なら参考価格から11万円以上値引きされたモデルも選択可能だ。色々な意味でヤバいセールを見逃すな！
セール対象の主なラインナップは以下のとおり（価格と在庫は記事執筆時点のもの）。
●ブラックフライデー先行セール
|Image from Amazon.co.jp
|【Microsoft ストア限定】2点セット: マイクロソフト Surface Laptop Go 3 / Office H&B 2021 搭載 / 12.4インチ /第12世代 Core-i5 /8GB/256GB / アイスブルー XK1-00063 + マイクロソフト Surface アーク マウス ブラック CZV-00103
■Surface Laptopシリーズ
・Surface Laptop Go 3（12.4型／第12世代Core-i5／8GB＋256GB／アイスブルー）＋ Surface Arc Mouse（ブラック）：11万7495円（2万7305円オフ）
・Surface Laptop 第7世代（13.8型／Snapdragon X Plus／16GB＋512GB／プラチナ）+ Surface Arc Mouse（グレー）：19万7012円（5万8848円オフ）
■Surface Proシリーズ
・Surface Pro 12インチ（12型／Snapdragon X Plus／16GB＋256GB／プラチナ）+ Surface Pro 12インチ キーボード（スリムペン付き／ストーングレー）：16万円（3万4260円オフ）
・Surface Pro 12インチ（12型／Snapdragon X Plus／16GB＋512GB／バイオレット）＋Surface Pro 12インチ キーボード（スリムペン付き／バイオレット）：16万9000円（4万600円オフ）
・Surface Pro 第11世代（13型／Snapdragon X Plus／16GB＋512GB／プラチナ）+Surface Proキーボード（ブラック）：20万3873円（6万897円オフ）
・Surface Pro 第11世代（13型／Snapdragon X Plus／16GB＋512GB／サファイア）+Surface Proキーボード（ペン収納＋スリムペン付き／サファイア）：20万3873円（6万897円オフ）
●ブラックフライデープライムセール（Amazonプライム会員限定）
|Image from Amazon.co.jp
|【マイクロソフト 公式ストア限定】Surface Pro（第 11 世代） 13インチ Snapdragon X Elite 64GB 1TB ブラック OLED EP2-25108
■Surface Proシリーズ
・Surface Pro 第11世代（13型OLED／Snapdragon X Elite／64GB＋1TB／ブラック）：34万1385円（11万3795円オフ）
Surfaceシリーズを狙っている人には、絶好のチャンス！気になる人は今すぐAmazonをチェックしよう。
